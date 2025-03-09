الخدمة السرية تطلق النار على رجل مسلح قرب البيت الأبيض

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أطلق عناصر جهاز الخدمة السرية الأمريكية، النار على مشتبه به مسلح، قرب البيت الأبيض بواشنطن.وأفاد بيان لـ"الخدمة السرية"، الأحد، أنها تلقت، السبت، معلومات تفيد بأن شخصا مسلحا من ولاية إنديانا شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، وُصف بأنه "ميال للانتحار" قد يكون في طريقه إلى واشنطن.وأضاف البيان، أنه قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، تم رصد شخص ومركبة تتطابق مع هذا الوصف بالقرب من البيت الأبيض، حيث تم اكتشاف أن المشتبه به كان مسلحا.وأوضح أن المشتبه به أظهر سلاحه للسلطات، ما دفع عناصر "الخدمة السرية" إلى إطلاق النار عليه.وأكدت الخدمة السرية، أنه تم نقل المشتبه به إلى المستشفى، ولم يُصب أي شخص آخر في الحادث، فيما بدأت الشرطة تحقيقا حول الواقعة. (الاناضول)