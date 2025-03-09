تركيا: فلول النظام البائد لن يتمكنوا من عرقلة التحول التاريخي لسوريا

Advertisement

قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، إن فلول النظام البائد في سوريا وأي كيان يتصرف خارج القانون، لن يتمكنوا من عرقلة التحول التاريخي لسوريا.وفي بيان عبر منصة إكس، الأحد، أشار يلماز، إلى أن الأحداث التي شهدتها سوريا في الأيام الأخيرة أحزنت الجميع.وشدد على أن الجهات التي تسعى إلى إثارة الصراع بين أفراد الشعب السوري على أساس الهويات العرقية والطائفية وتقويض استقراره، لن تنجح.وأضاف يلماز: "فلول النظام البائد وأي كيان يتصرف خارج القانون لن يتمكنوا من عرقلة التحول التاريخي لسوريا نحو بنية سياسية شاملة".ولفت إلى أن محاولات إثارة الفتنة الطائفية في تركيا عبر سوريا محكوم عليها بالفشل أمام حكمة الشعب التركي وقوة دولته.وأكد يلماز، أن تركيا ستواصل الدفاع عن أمن ووحدة وحقوق جميع مواطني جارتها سوريا من مختلف الأديان والمذاهب والهويات العرقية.وذكر أن تحقيق الاستقرار والرخاء بسوريا في أجواء من الوحدة ليس فقط عبارة عن أمنية أخوية وإنما هي من متطلبات الأمن القومي التركي.وأوضح يلماز، أنه كلما زادت قوة الحكومة السورية ومؤسساتها، سيتعزز استقرار البلاد أكثر.وتابع: "إذا كان هناك من يبحث عن مذنب في الخارج إزاء الأحداث التي شهدتها سوريا، فسيكون كافياً أن ينظروا إلى الجهات التي تريد لسوريا أن تكون غير مستقرة وضعيفة".(الاناضول)