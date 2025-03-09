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حماس: قرار إسرائيل وقف إمداد غزة بالغاز "ابتزاز رخيص"

Lebanon 24
09-03-2025 | 17:41
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بعد إعلان وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين تعليماته لوقف إمداد غزة بالكهرباء، اتهمت حماس إسرائيل بممارسة "ابتزاز رخيص ومرفوض".
وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق في بيان يوم الأحد "ندين بشدة قرار الاحتلال قطع الكهرباء عن غزة بعد أن حرمها من الغذاء والدواء والماء"، معتبرا أنها "محاولة يائسة للضغط على شعبا ومقاومته عبر سياسة الابتزاز الرخيص والمرفوض"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
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وكان الوزير الإسرائيلي قد أعلن في مقطع مصور: "وقعت للتو أمراً بوقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء فوراً"، مضيفاً: "سنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لاستعادة الرهائن وضمان عدم وجود حماس في غزة في اليوم التالي" للحرب.

يأتي ذلك بعدما أعلنت إسرائيل، يوم الأحد الفائت، أنها أوقفت دخول البضائع إلى غزة، مشيرة إلى خلاف مع حماس حول كيفية المضي قدماً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تدعمه الولايات المتحدة وأدى إلى وقف القتال في كانون الثاني 2025.

ويتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، حماس باستخدام "المساعدات لمواصلة القتال مع إسرائيل".

كما تزعم إسرائيل أن غزة لديها ما يكفي من الغذاء لعدة أشهر.

لكن وكالات الإغاثة الإنسانية تقول إن إمدادات الغذاء والدواء والمأوى في غزة محدودة، وإن المساعدات العالقة ربما تفسد.

في حين حضت حماس الوسطاء على الضغط على إسرائيل لبدء المحادثات حول المرحلة الثانية وإعادة فتح المعابر مع غزة.
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