20
o
بيروت
21
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مقابل هدنة طويلة الأمد في غزة.. مبعوث ترامب يكشف عن عروض "سخية" قدمتها "حماس"
Lebanon 24
10-03-2025
|
01:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون الأسرى، آدم بولر، عن عرض "حماس" صفقة شاملة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لديها، ونزع السلاح، وعدم التدخل في السياسة.
وخلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلي، تحدث بولر عن تفاصيل مثيرة للاهتمام حول محادثاته المباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مشيرا الى أن الحركة عرضت صفقة شاملة لإطلاق سراح الأسرى، ونزع سلاحها، وعدم التدخل في السياسة، مقابل وقف إطلاق نار لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات.
Advertisement
وقال المبعوث الأميركي إن المحادثات الأميركية مع "حماس" بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة "كانت مفيدة جدا"، ولم يستبعد عقد لقاءات إضافية مع الحركة.
ووفقا لوكالة "رويترز"، أشار بولر إلى أن اجتماعاته مع قادة "حماس" في الأيام القليلة الماضية كانت تسعى إلى تحديد الغاية النهائية للحركة بهدف إنهاء القتال. وأضاف أنه "يتفهم "الفزع والقلق الذي عبر عنه المسؤول الإسرائيلي رون ديرمر بشأن التواصل المباشر" مع الحركة، لكنه أكد أنه كان لديه هدف واضح في محادثاته.
وتابع: "نحن الولايات المتحدة. لسنا عملاء لإسرائيل.. لدينا مصالح محددة في اللعبة.. ما أردت إنجازه هو بدء بعض المفاوضات التي كانت في وضع هش للغاية. وأردت أن أقول لحماس: ما الغاية التي تريدون الوصول إليها؟".
وتعارضت المناقشات بين بولر و"حماس" مع سياسة واشنطن التي استمرت لعقود ضد التفاوض مع الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة منظمات إرهابية.
ومن المقرر أن يصل مبعوثون أمريكيون إلى المنطقة هذا الأسبوع لمواصلة المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برق ورعد وتساقط ثلوج على هذا الارتفاع… هذا ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة!
Lebanon 24
برق ورعد وتساقط ثلوج على هذا الارتفاع… هذا ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة!
06:14 | 2025-03-09
09/03/2025 06:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون شيشان أطلقوا النار عليها وسرقوا سيارتها.. الممثلة نور علي تنجو من الموت وتوّجه رسالة إلى الشرع (فيديو)
Lebanon 24
مسلحون شيشان أطلقوا النار عليها وسرقوا سيارتها.. الممثلة نور علي تنجو من الموت وتوّجه رسالة إلى الشرع (فيديو)
00:33 | 2025-03-10
10/03/2025 12:33:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا اعتقلت القاتل.. حقائق مثيرة عن كمال جنبلاط ولحظات اغتياله
Lebanon 24
سوريا اعتقلت القاتل.. حقائق مثيرة عن كمال جنبلاط ولحظات اغتياله
13:00 | 2025-03-09
09/03/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن تشييع نصرالله.. غربيون حضروا الجنازة!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن تشييع نصرالله.. غربيون حضروا الجنازة!
16:00 | 2025-03-09
09/03/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكرياً.. أين "حزب الله" من أحداث الساحل السوري؟
Lebanon 24
عسكرياً.. أين "حزب الله" من أحداث الساحل السوري؟
08:35 | 2025-03-09
09/03/2025 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:09 | 2025-03-10
طهران: اتهامنا في قضايا سوريا ادعاء سخيف ومرفوض
05:09 | 2025-03-10
بسبب "هجوم حماس".. نتنياهو يطالب رئيس الشاباك بالاستقالة
05:01 | 2025-03-10
حماس تُعلق على المفاوضات مع مبعوث ترامب: ننتظر النتائج
04:36 | 2025-03-10
مقترح أوروبي جديد لحل أزمة أوكرانيا.. يستند إلى تجربة قبرص!
04:30 | 2025-03-10
تقرير"The Atlantic" يحسم الأمر: بوتين هو الفائز
04:13 | 2025-03-10
زيلينسكي إلى السعودية... محادثات مهمة مع واشنطن
فيديو
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
03:23 | 2025-03-10
10/03/2025 11:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
03:11 | 2025-03-10
10/03/2025 11:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يُقارن نفسه بملك "الروك" إلفيس بريسلي!
Lebanon 24
ترامب يُقارن نفسه بملك "الروك" إلفيس بريسلي!
01:45 | 2025-03-10
10/03/2025 11:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24