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عربي-دولي

مقابل هدنة طويلة الأمد في غزة.. مبعوث ترامب يكشف عن عروض "سخية" قدمتها "حماس"

Lebanon 24
10-03-2025 | 01:02
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كشف مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون الأسرى، آدم بولر، عن عرض "حماس" صفقة شاملة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لديها، ونزع السلاح، وعدم التدخل في السياسة.


وخلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلي، تحدث بولر عن تفاصيل مثيرة للاهتمام حول محادثاته المباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مشيرا الى أن الحركة عرضت صفقة شاملة لإطلاق سراح الأسرى، ونزع سلاحها، وعدم التدخل في السياسة، مقابل وقف إطلاق نار لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات.
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وقال المبعوث الأميركي إن المحادثات الأميركية مع "حماس" بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة "كانت مفيدة جدا"، ولم يستبعد عقد لقاءات إضافية مع الحركة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أشار بولر إلى أن اجتماعاته مع قادة "حماس" في الأيام القليلة الماضية كانت تسعى إلى تحديد الغاية النهائية للحركة بهدف إنهاء القتال. وأضاف أنه "يتفهم "الفزع والقلق الذي عبر عنه المسؤول الإسرائيلي رون ديرمر بشأن التواصل المباشر" مع الحركة، لكنه أكد أنه كان لديه هدف واضح في محادثاته.

وتابع: "نحن الولايات المتحدة. لسنا عملاء لإسرائيل.. لدينا مصالح محددة في اللعبة.. ما أردت إنجازه هو بدء بعض المفاوضات التي كانت في وضع هش للغاية. وأردت أن أقول لحماس: ما الغاية التي تريدون الوصول إليها؟".

وتعارضت المناقشات بين بولر و"حماس" مع سياسة واشنطن التي استمرت لعقود ضد التفاوض مع الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة منظمات إرهابية.

ومن المقرر أن يصل مبعوثون أمريكيون إلى المنطقة هذا الأسبوع لمواصلة المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة. (سكاي نيوز)
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