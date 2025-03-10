ترامب لسكان غرينلاند: "سنجعلكم أثرياء"

قبيل الانتخابات التشريعية المرتقبة، غدا الثلاثاء، في غرينلاند، دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الخط ثانية، مؤكدا دعمه حق سكان الجزيرة الجليدية بتقرير مصيرهم.



وقال في منشور على حسابه في تروث سوشيال ليل الأحد الاثنين إن الولايات المتحدة تدعم بقوة حق شعب غرينلاند في تحديد مستقبله.

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كما أكد أن بلاده ستواصل الحفاظ على سلامة مواطني الجزيرة، كما فعلت منذ الحرب العالمية الثانية.



إلى ذلك، أوضح أن إدارته مستعدة لاستثمار مليارات الدولارات من أجل خلق فرص عمل جديدة وجعل سكان غرينلاند أثرياء".



وأوضح أنه إذا اختاروا الانضمام لبلاده، فسيكونون موضع ترحيب كبير، قائلا: "نرحب بكم لتكونوا جزءًا من أعظم أمة في العالم".