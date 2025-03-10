بعد التوترات الدامية... وفدٌ أمميّ يصل إلى اللاذقية وطرطوس

بعدما أعلنت وزارة الدفاع السورية عن تأمين محافظتيّ اللاذقية وطرطوس بعد التوترات الدامية التي شهدتها تلك المناطق خلال الأيام الماضية، وصل وفد من الأمم المتحدة.





وأفاد مصدر أمني اليوم الاثنين، أن وفداً من الأمم المتحدة وصل إلى الساحل السوري لتقصي ما وقع إثر هجمات فلول النظام.

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وأضافت مصادر أن الوفد الأممي يجول في قرى في ريفيّ اللاذقية وطرطوس التي شهدت الفوضى. (العربية)