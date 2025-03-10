Advertisement

عربي-دولي

بعد التوترات الدامية... وفدٌ أمميّ يصل إلى اللاذقية وطرطوس

Lebanon 24
10-03-2025 | 08:51
A-
A+
Doc-P-1331455-638772154268809806.jpg
Doc-P-1331455-638772154268809806.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعدما أعلنت وزارة الدفاع السورية عن تأمين محافظتيّ اللاذقية وطرطوس بعد التوترات الدامية التي شهدتها تلك المناطق خلال الأيام الماضية، وصل وفد من الأمم المتحدة.


وأفاد مصدر أمني اليوم الاثنين، أن وفداً من الأمم المتحدة وصل إلى الساحل السوري لتقصي ما وقع إثر هجمات فلول النظام.
Advertisement

وأضافت مصادر أن الوفد الأممي يجول في قرى في ريفيّ اللاذقية وطرطوس التي شهدت الفوضى. (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
تنديد أممي بطريقة تسليم جثث الرهائن الإسرائيليين
lebanon 24
10/03/2025 17:01:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأممي لسوريا يدعو لتجنّب "حلقة قصاص وانتقام" بعد سقوط الأسد
lebanon 24
10/03/2025 17:01:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضية أممية: ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين لا يزالون بلا خطط واضحة للعودة
lebanon 24
10/03/2025 17:01:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصادر: واشنطن ترفض المشاركة برعاية مشروع قرار أممي يدعم وحدة أراضي أوكرانيا ويطالب روسيا بسحب قواتها
lebanon 24
10/03/2025 17:01:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-03-10
10:47 | 2025-03-10
10:25 | 2025-03-10
10:16 | 2025-03-10
09:46 | 2025-03-10
09:33 | 2025-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24