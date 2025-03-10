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صحة

احتلّ المرتبة الثانيّة بعد "كورونا".. مرض خطير ينتشر من جديد وهذا عدد المصابين به

Lebanon 24
10-03-2025 | 09:01
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شهدت الولايات المتحدة عودة تفشي مرض السل، وهو مرض رئوي غالبًا ما يرافقه سعال شديد، وذلك منذ كانون الثاني 2024، في مدينة كانساس سيتي في ولاية كانساس ومقاطعتين مجاورتين، ولا يزال مستمرًا حتى أوائل آذار 2025.
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وقال موقع " sciencealert" حتى الآن، تم الإبلاغ عن إصابة 147 شخصًا بالسل في هذا التفشي، بينهم 67 شخصًا ظهرت عليهم أعراض المرض، أما الـ80 شخصًا الآخرين الذين تم تشخيص إصابتهم بالسل في كانساس، فقد حملوا العدوى دون ظهور أعراض، وهي حالة تعرف باسم "العدوى الكامنة".
ويعد السل أحد أهم أسباب الوفاة المعدية حول العالم، حيث احتل المرتبة الثانية بعد كوفيد-19 خلال السنوات الثلاث الأولى من الجائحة.

وفي هذا الصدد، طلبت منصة "ذا كونفرسيشن" من عالمي الأحياء الدقيقة كارين دوبوس ومارسيلا هيناو-تامايو، وكلاهما من جامعة وولاية كولورادو، شرح أسباب عودة هذا المرض القديم إلى الواجهة.
 
ويسبب بكتيريا "المتفطرة السلية" مرض السل لدى البشر، وقد أصاب هذا المرض البشر منذ آلاف السنين، حيث عثر الباحثون على أدلة تشير إلى وجوده قبل 9000 عام في بقايا بشرية تم اكتشافها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. (سبوتنيك)
 
 
 
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