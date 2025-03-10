استعداد وجهوزية عالية وتأهب... استنفار أمني في إسرائيل

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وسلطت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، الضوء على "احتمال عودة الحوثيين بعد هدوء طويل في الساحة اليمنية، وتنفيذ عمليات خلال الساعات القادمة باتجاه إسرائيل".أضافت: "سلاح الجو الإسرائيلي، يتعامل بجدية كبيرة مع التهديدات القادمة من اليمن، حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز الجاهزية، من بينها وضع عدة أنظمة في حالة تأهب، بما في ذلك منظومة اعتراض الصواريخ حيتس".وأعلن المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في وقت سابق، جهوزيته لتنفيذ العمليات العسكرية ضد الملاحة الإسرائيلية. (روسيا اليوم)