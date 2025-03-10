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عربي-دولي

استعداد وجهوزية عالية وتأهب... استنفار أمني في إسرائيل

Lebanon 24
10-03-2025 | 15:46
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحوثيين حددوا الساعات المقبلة كموعد لاستئناف عمليات إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، موضحة أن سلاح الجو الإسرائيلي اتخذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز الجاهزية.

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وسلطت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، الضوء على "احتمال عودة الحوثيين بعد هدوء طويل في الساحة اليمنية، وتنفيذ عمليات خلال الساعات القادمة باتجاه إسرائيل".

أضافت: "سلاح الجو الإسرائيلي، يتعامل بجدية كبيرة مع التهديدات القادمة من اليمن، حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز الجاهزية، من بينها وضع عدة أنظمة في حالة تأهب، بما في ذلك منظومة اعتراض الصواريخ حيتس".

وأعلن المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في وقت سابق، جهوزيته لتنفيذ العمليات العسكرية البحرية ضد الملاحة الإسرائيلية. (روسيا اليوم) 
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