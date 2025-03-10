الوسطاء يسرعون الخطى لبلوغ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

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وبعد جمع قيادة حركة ومسؤولين مصريين في القاهرة، من المتوقع أن يتوجه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى العاصمة القطرية الدوحة غدا الثلاثاء، في محاولة للتوسط في اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، بحسب مسؤولين أمريكيين.وستكون هذه المحادثات هي الأولى منذ تولي الرئيس الأميركي ترامب، قيادة الولايات المتحدة، ومنذ الاتفاق الأصلي بين وحماس الذي أسس لوقف إطلاق النار لمدة 42 يوما في غزة مقابل إطلاق سراح 33 رهينة في مرحلته الأولى، والتي انتهت قبل أسبوع.