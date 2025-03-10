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عربي-دولي

الوسطاء يسرعون الخطى لبلوغ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

Lebanon 24
10-03-2025 | 15:46
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يسارع الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الخطى سعيا للتوصل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن نجاح المهمة.
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وبعد لقاء جمع قيادة حركة حماس ومسؤولين مصريين في القاهرة، من المتوقع أن يتوجه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى العاصمة القطرية الدوحة غدا الثلاثاء، في محاولة للتوسط في اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، بحسب مسؤولين أمريكيين.

وستكون هذه المحادثات هي الأولى منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قيادة الولايات المتحدة، ومنذ الاتفاق الأصلي بين إسرائيل وحماس الذي أسس لوقف إطلاق النار لمدة 42 يوما في غزة مقابل إطلاق سراح 33 رهينة في مرحلته الأولى، والتي انتهت قبل أسبوع.
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