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أغلقت القوات المسلحة الروسية طرق الإمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، ما أسفر عن وضع الصعوبة للجيش الأوكراني.أفاد بذلك جندي من اللواء الهجومي المنفصل رقم 82 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست"، حيث تابع: "الوضع صعب لأنهم يسيطرون على طرق الإمداد"، وأضاف ضابط عسكري أوكراني آخر في مقابلة مع الصحيفة: "الجيش الروسي يضغط من جميع الجهات، الأمر صعب".وقد بدأ هجوم ضخم للقوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة في آب 2024، وبحسب وزارة الدفاع الروسية فقد فقدت كييف أكثر من 66 ألف عسكري منذ بدء العمليات العسكرية في اتجاه . وتستمر عملية تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، حيث تم تحرير 7 قرى في يومي 8-9 آذار الجاري.