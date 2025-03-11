20
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
جنود أوكرانيون يؤكدون فقدان خطوط الإمداد في كورسك
Lebanon 24
11-03-2025
|
03:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أغلقت القوات المسلحة الروسية طرق الإمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، ما أسفر عن وضع
شديد
الصعوبة للجيش الأوكراني.
Advertisement
أفاد بذلك جندي من اللواء الهجومي المنفصل رقم 82 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست"، حيث تابع: "الوضع صعب لأنهم يسيطرون على طرق الإمداد"، وأضاف ضابط عسكري أوكراني آخر في مقابلة مع الصحيفة: "الجيش الروسي يضغط من جميع الجهات، الأمر صعب".
وقد بدأ هجوم ضخم للقوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة
كورسك
في آب 2024، وبحسب وزارة الدفاع الروسية فقد فقدت كييف أكثر من 66 ألف عسكري منذ بدء العمليات العسكرية في اتجاه
كورسك
. وتستمر عملية تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، حيث تم تحرير 7 قرى في يومي 8-9 آذار الجاري.
مواضيع ذات صلة
الجيش الروسي يقطع خطوط الإمداد اللوجستية للعدو ويتقدم على عدة محاور شرق أوكرانيا
Lebanon 24
الجيش الروسي يقطع خطوط الإمداد اللوجستية للعدو ويتقدم على عدة محاور شرق أوكرانيا
11/03/2025 11:34:19
11/03/2025 11:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام أوكراني: الجيش الأوكراني يدرس الانسحاب من منطقة كورسك الروسية خلال أسبوع بسبب تحديات لوجستية
Lebanon 24
إعلام أوكراني: الجيش الأوكراني يدرس الانسحاب من منطقة كورسك الروسية خلال أسبوع بسبب تحديات لوجستية
11/03/2025 11:34:19
11/03/2025 11:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الآثار الجانبية لإبرة "الأوزمبيك": من فقدان الوزن إلى صحة العظام
Lebanon 24
الآثار الجانبية لإبرة "الأوزمبيك": من فقدان الوزن إلى صحة العظام
11/03/2025 11:34:19
11/03/2025 11:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: تصدينا لهجومين أوكرانيين مضادين في كورسك أمس
Lebanon 24
الدفاع الروسية: تصدينا لهجومين أوكرانيين مضادين في كورسك أمس
11/03/2025 11:34:19
11/03/2025 11:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
سيُحاسب قريبًا قانونيًا وعشائريًا.. رغد صدام حسين تتوعد شخصا "مجهولا"
Lebanon 24
سيُحاسب قريبًا قانونيًا وعشائريًا.. رغد صدام حسين تتوعد شخصا "مجهولا"
05:20 | 2025-03-11
11/03/2025 05:20:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في تل أبيب.. فلسطيني يقتحم قاعدة عسكرية بسيارة مسروقة ويدهس جنديا
Lebanon 24
في تل أبيب.. فلسطيني يقتحم قاعدة عسكرية بسيارة مسروقة ويدهس جنديا
04:53 | 2025-03-11
11/03/2025 04:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Washington Post" يتحدث عن "فصل جديد في سوريا".. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير لـ"Washington Post" يتحدث عن "فصل جديد في سوريا".. هذا ما كشفه
04:30 | 2025-03-11
11/03/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتقاله.. الرئيس الفلبيني السابق مخاطبا المسؤولين: "ليس أمامكم سوى قتلي"
Lebanon 24
بعد اعتقاله.. الرئيس الفلبيني السابق مخاطبا المسؤولين: "ليس أمامكم سوى قتلي"
04:22 | 2025-03-11
11/03/2025 04:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فلكياً.. هذا موعد عيد الفطر في عدد من الدول
Lebanon 24
فلكياً.. هذا موعد عيد الفطر في عدد من الدول
04:15 | 2025-03-11
11/03/2025 04:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آذار "سيزيد الطين بلة"... الأب إيلي خنيصر عن الطقس: خطرٌ يُهدّد صيف اللبنانيين
Lebanon 24
آذار "سيزيد الطين بلة"... الأب إيلي خنيصر عن الطقس: خطرٌ يُهدّد صيف اللبنانيين
08:28 | 2025-03-10
10/03/2025 08:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حالتها حرجة"... فنانة شهيرة مُحتجزة لدى جارتها؟!
Lebanon 24
"حالتها حرجة"... فنانة شهيرة مُحتجزة لدى جارتها؟!
11:00 | 2025-03-10
10/03/2025 11:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان تُعلّق على فيديو نور علي وهي تبكي... هذا ما قالته (صورة)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان تُعلّق على فيديو نور علي وهي تبكي... هذا ما قالته (صورة)
09:10 | 2025-03-10
10/03/2025 09:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر 15 فرداً من عائلته.. ممثل سوريّ يشنّ هجوماً على أحمد الشرع ويُحذّره من أمرٍ خطير
Lebanon 24
خسر 15 فرداً من عائلته.. ممثل سوريّ يشنّ هجوماً على أحمد الشرع ويُحذّره من أمرٍ خطير
07:57 | 2025-03-10
10/03/2025 07:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
14:50 | 2025-03-10
10/03/2025 02:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:20 | 2025-03-11
سيُحاسب قريبًا قانونيًا وعشائريًا.. رغد صدام حسين تتوعد شخصا "مجهولا"
04:53 | 2025-03-11
في تل أبيب.. فلسطيني يقتحم قاعدة عسكرية بسيارة مسروقة ويدهس جنديا
04:30 | 2025-03-11
تقرير لـ"Washington Post" يتحدث عن "فصل جديد في سوريا".. هذا ما كشفه
04:22 | 2025-03-11
بعد اعتقاله.. الرئيس الفلبيني السابق مخاطبا المسؤولين: "ليس أمامكم سوى قتلي"
04:15 | 2025-03-11
فلكياً.. هذا موعد عيد الفطر في عدد من الدول
03:57 | 2025-03-11
بعد غضب إسرائيل.. روبيو يعلق على المفاوضات المباشرة مع حماس
فيديو
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
Lebanon 24
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
01:12 | 2025-03-11
11/03/2025 11:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
03:23 | 2025-03-10
11/03/2025 11:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
03:11 | 2025-03-10
11/03/2025 11:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24