بعد اعتقاله.. الرئيس الفلبيني السابق مخاطبا المسؤولين: "ليس أمامكم سوى قتلي"

قال الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي، المحتجز في مطار مانيلا، إنه يعارض احتجازه، خاصة إذا تم تنفيذه من قبل سلطات مرتبطة بقوى غربية.

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جاءت تصريحات دوتيرتي في مقطع فيديو بعد اعتقاله صباح الثلاثاء، في مطار مانيلا "بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الدولية.



وتم اعتقال دوتيرتي في مطار مانيلا، صباح الثلاثاء، "بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الدولية.



وبحسب منشور لصحيفة "فيلبين ستار"، قال دوتيرتي، في مقطع فيديو تم تقديمه لوسائل الإعلام، إنه "يرفض الاعتقال، خاصة من قبل المسؤولين على صلة بالقوى الغربية"، حيث قال الرئيس السابق مخاطبا المسؤولين: "لا خيار آخر لديكم سوى قتلي".



وقال دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم خلال حملته لمكافحة المخدرات، يوم الاثنين، إنه سيوافق على الذهاب إلى السجن إذا صدرت مذكرة اعتقال من المحكمة الدولية.



ودعا دوتيرتي، أثناء خدمته كرئيس من عام 2016 إلى عام 2022، إلى مكافحة إدمان المخدرات على نطاق واسع بين المواطنين، وكذلك أولئك يوزعونها ويبيعونها. ووفقا للبيانات الرسمية، قتل أكثر من 6000 شخص كانوا على صلة بتجارة المخدرات في البلاد منذ وصول دوتيرتي إلى السلطة. وأدى ذلك إلى بدء تحقيق من قبل المحكمة الدولية في لاهاي في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان. وفي آذار 2018، سحبت الفلبين تصديقها على نظام روما الأساسي، الذي يحكم مشاركة البلاد في المحكمة الدولية. وفي كانون الثاني 2023، رفضت السلطات الفلبينية التعاون مع المحكمة الدولية وقالت إنها ستجري تحقيقاتها الخاصة. وبالفعل، في تشرين الثاني 2024، وافقت الحكومة الفلبينية لأول مرة على عدم التدخل في تسليم الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي إلى دولية. وفي نهاية كانون الثاني، قالت السلطات الجمهورية إنها سترد بشكل إيجابي إذا طلبت المحكمة الدولية من الإنتربول إصدار مذكرة اعتقال بحق دوتيرتي.



في المجمل، ظل دوتيرتي في السلطة لأكثر من 30 عاما، 20 منها (من عام 1988 إلى عام 2016)، أمضاها كعمدة لواحدة من أكبر المدن الفلبينية، دافاو. وبعد ذلك، تم انتخاب دوتيرتي لمنصب رئيس الفلبين، الذي شغله حتى عام 2022، ليتعهد بعد انتهاء فترة رئاسته بترك السياسة. (روسيا اليوم)