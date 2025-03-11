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في تل أبيب.. فلسطيني يقتحم قاعدة عسكرية بسيارة مسروقة ويدهس جنديا

Lebanon 24
11-03-2025 | 04:53
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أفادت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، بأن عاملا فلسطينيا من جنين، اقتحم قاعدة عسكرية بسيارة مسروقة في تل أبيب ودهس جنديا إسرائيليا.

وقال موقع "واينت" إن عاملا فلسطينيا من جنين، يعمل في تل أبيب بطريقة غير شرعية، سرق سيارة، واقتحم بها نقطة تفتيش عند مدخل قاعدة عسكرية في منطقة تسريفين، ودهس شابا، وقد تم اعتقاله.
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وقال الموقع إن الشاب العشريني الذي أصيب بجروح متوسطة في حادث الدهس عند مدخل قاعدة تسيريفين هو جندي في الجيش. وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تم نقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم إخطار عائلته.

ولفت الموقع إلى أنه ورغم محاولات إيقافه، فر المشتبه به الفلسطيني شرقا باتجاه الرملة، وهناك فقط تم اعتقاله على يد عناصر شرطة الرملة بعد مطاردة. وقد تم احتجازه للتحقيق معه، ومن المقرر أن يتم تقديمه في وقت لاحق اليوم إلى المحكمة لعقد جلسة للنظر في طلب تمديد احتجازه. (روسيا اليوم)
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