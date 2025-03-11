Advertisement

عربي-دولي

رفع العلم السوريّ فوق مبنى محافظة السويداء

Lebanon 24
11-03-2025 | 08:31
A-
A+
Doc-P-1331880-638773005213072165.png
Doc-P-1331880-638773005213072165.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رُفع العلم السوري فوق مبنى محافظة السويداء وقيادة الشرطة.
Advertisement
 
وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق بين الحكومة السورية وأهالي ووجهاء السويداء. 
مواضيع ذات صلة
إعلام سوري: بدء الجلسة الحوارية للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في محافظة السويداء جنوب سوريا
lebanon 24
11/03/2025 17:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: الرئيس السوري أحمد الشرع يصل محافظة إدلب ويتجول في شوارعها
lebanon 24
11/03/2025 17:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في أجواء محافظة القنيطرة
lebanon 24
11/03/2025 17:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: الحكومة السورية المقبلة ستكون مبنية على الكفاءة ولن تكون طائفية
lebanon 24
11/03/2025 17:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2025-03-11
11:26 | 2025-03-11
11:13 | 2025-03-11
11:10 | 2025-03-11
11:05 | 2025-03-11
11:00 | 2025-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24