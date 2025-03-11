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في باكستان.. إطلاق نار على قطار ركاب

Lebanon 24
11-03-2025 | 08:52
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قالت الشرطة ومسؤولون بالسكك الحديدية، إن مسلحين انفصاليين أطلقوا النار على قطار ركاب في جنوب غرب باكستان اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة سائق القطار.

وأضاف مسؤولو السكك الحديدية، إن القطار كان في طريقه من كويتا في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان إلى بيشاور في إقليم خيبر بختون خوا عندما تعرض لإطلاق النار.
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استمر إطلاق النار الكثيف وقذائف الهاون لليوم الـ13 على التوالي في معبر تورخام الحدودي بين باكستان وأفغانستان، حيث أصابت قذائف ثقيلة مجمعات جمركية على الجانبين، طبقاً لما ذكرته مصادر باكستانية.

وأعلن جيش تحرير بلوشستان، وهي جماعة انفصالية مسلحة، في بيان مسؤوليته عن الهجوم، وقال إنه احتجز رهائن من القطار، بينهم أفراد من قوات الأمن.
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