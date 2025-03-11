لهذه الأسباب تخاف أوروبا من الأسلحة الأميركيّة

ذكرموقع "الإمارات 24"، أنّه في أوروبا، اختار الكثيرون شراء الأسلحة من الولايات المتحدة، باعتبارها الحليف الموثوق، لكنّ ما زالوا قادرين على فرض سيطرتهم على معظم هذه الأسلحة، والتحكم بها عن بُعد، وهو أمر يُثير قلق جيوش القارة القديمة، وبشكل خاص الجيش الفرنسي، الذي على النقيض من نظيره الأميركي لا يحتفظ بأيّ سيطرة على أسلحته المُباعة.

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ومن خلال شراء الأسلحة الأمريكية، كانت جيوش ودول أخرى تأمل في إقامة علاقات غير قابلة للقطيعة مع . وفي الغرب، ولغاية وصول إلى البيت من جديد، لم يكن أحد يتصوّر حقّاً وجود أدنى مخاطرة.



ويقول أحد قادة القوات ردّاً على سؤاله عن المنصّات الكهرومغناطيسية الأميركية التي يتم تزويدها لحاملة الطائرات "بانغ"، إنّه في اليوم الذي لن تكون فيه معنا، سنكون في عالم آخر، مُشيراً إلى أنّه من دون هذه التقنية، لن تتمكن الطائرات من الإقلاع.



ويعتبر الخبير في الشؤون الدفاعية، والمحلل السياسي الفرنسي نيكولاس باروت، أنّ العالم قد تغيّر اليوم، فالرئيس الأميركي مُستعد، برأيه، لدوس كل التحالفات، وهو ما جعل الشك والقلق يُسيطران على هيئة الأركان العامة الأوروبية.



والمخاوف كبيرة بالفعل ولا يُستهان بها، لأنّ الغرب، من خلال الإرادة الجيوسياسية، اختار على نطاق واسع لاستكمال ترساناته العسكرية. ففي الفترة ما بين 2020 و2024، قدّمت 64% من واردات الأسلحة إلى الأوروبيين، مُقابل 52% في الفترة 2015-2019، كما يُشير معهد ستوكهولم في أحدث دراسة له.



من الناحية التكنولوجية واللوجستية وحتى القانونية، تتمتع بالقُدرة على التصرّف تجاه الدول التي تشتري أسلحتها. ففي الواقع فإنّ قانون ITAR الأميركي، الذي ينطبق خارج الحدود الإقليمية على كافة المواد الحسّاسة التي تحتوي على مُكوّن من أصل أميركي، يسمح لواشنطن بحظر الصادرات وإعادة التصدير وفرض العقوبات. فتسليم طائرات إف-16 إلى أوكرانيا من قبل دول ثالثة، مثل الدنمارك أو هولندا، يتطلّب موافقة .



وبالإضافة لذلك، يضع الأميركيون أيديهم على مخزون قطع الغيار للأسلحة التي يبيعونها. فأنظمة الدفاع الجوي الباتريوت لا فائدة منها إذا لم يتم تزويدها بالصواريخ. ولكن الأهم من ذلك هو أنّ قادرة على منع أو تقليص استخدام المُعدّات الأكثر تقدّماً من الناحية التكنولوجية في أيّ وقت تقريباً من خلال روابط البيانات.



ولضرب هدفها بدقة، تستخدم صواريخ هيمارز، على سبيل المثال، إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي العسكري التي قد ترفض واشنطن مُشاركته لدول أخرى باعتها هذه الصواريخ. ويُوضح باروت نقلاً عن ضابط فرنسي كبير، "إنّه ببساطة رمز يُقدّمه الأمريكيون.. وبدونه، لا يزال من الممكن استخدام مركبات المدفعية لإطلاق تلك الصواريخ، ولكن بدقة أقلّ بكثير".



وتضع مقاتلات الجيل الخامس من طراز إف-35 مستخدميها في اعتماد أكبر على . ويؤكد اللواء السابق في الجيوش إيريك أوتليت، أنّ "هذا الاعتماد حقيقي حتى وإن كان من الصعب معرفة التفاصيل".



ويُشير إلى أنّ الصندوق الأسود في المُعدّات التكنولوجية الأميركية غير قابل للوصول، لكن ومن الناحية الفنية، تستطيع منع طائرة إف-35 من الإقلاع "إنها مثل سيارة تسلا التي تحتاج إلى تحديث مُنتظم"، فبدون رابط البيانات الخاص بها، تُصبح الطائرة الأميركية غير قادرة على الطيران.



ومن بين الجيوش الأوروبية، اختارت بلجيكا وإيطاليا والدنمارك ورومانيا وألمانيا الطائرات الأميركية، حيث طلبت أكثر من 200 طائرة من طراز إف-35. واليوم ترتفع الأصوات للتساؤل حول مدى الاستقلالية.



وحول ذلك يُحذّر رئيس قسم الدفاع والفضاء في شركة إيرباص مايكل شولهورن في مقابلة مع صحيفة ألمانية من أنّه "إذا استخدمنا الزيادة في الإنفاق الدفاعي لمواصلة شراء المنتجات من الولايات المتحدة، فإننا نزيد من اعتمادنا". (الإمارات 24)