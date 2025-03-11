ماسك يكشف.. هذه الدولة التي وقفت وراء الهجوم السيبراني على "إكس"

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تعرضت منصة إكس المملوكة للملياردير لهجوم سيبراني واسع النطاق، أدى إلى تعطل الخدمة لساعات في عدة مناطق حول العالم، وفقًا لموقع داونديتيكتور المتخصص برصد الأعطال الإلكترونية.وكتب ماسك عبر حسابه في إكس أن هناك هجومًا سيبرانيًا كبيرًا على المنصة، مشيرًا إلى أنه منظم بموارد ضخمة، مما يثير احتمال ضلوع جهة منسقة أو ربما دولة.وخلال مقابلة مع قناة بيزنس، كشف ماسك أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحواسيب في الهجوم تحمل عناوين IP مصدرها أوكرانيا، لكنه أكد أن فريق الأمن السيبراني لا يزال يعمل على تحديد ملابسات الحادث بالكامل.في السياق نفسه، صرّح تشاد كريغل، اختصاصي الأمن السيبراني في منصة دييبووتش، بأن الهجوم يحمل مؤشرات على كونه عدوانًا سيبرانيًا منسقًا تقف وراءه دولة، مشيرًا إلى أن طول مدة التعطل حجم الاختراق.يأتي هذا الهجوم في وقت تواجه فيه منصة إكس تحديات تقنية متكررة منذ استحواذ ماسك عليها عام 2022، حيث سبق أن شهدت أعطالًا واسعة في شباط وكانون الثاني 2023، وسط جدل حول قراراته الإدارية، بما في ذلك تسريح 75% من موظفي المنصة، وهو نهج يسعى إلى تطبيقه أيضًا في المؤسسات الفدرالية الأميركية من خلال إدارته للكفاءة الحكومية. (ارم نيوز)