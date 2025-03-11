أمرٌ يُعرقل خطط إسرائيل لاستئناف الحرب على غزة... صحيفة تتحدث عنه

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ذكر "الجزيرة"، أنّ تقريراً لصحيفة "هآرتس" كشف أن الجيش الإسرائيلي يُواجه أزمة غير مسبوقة في أوساط جنود الاحتياط، حيث تظهر مؤشرات واضحة على عزوف متزايد عن التجاوب مع استدعاءات الخدمة العسكرية، مما يضعف قدرة تل أبيب على استئناف القتال في قطاع غزة في حال انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة الإسلامية "حماس".وكشف المراسل لصحيفة هآرتس عاموس هرئيل عن تقديرات مصدرها الجيش الإسرائيلي تُشير إلى أن نصف قوات الاحتياط في بعض الوحدات لم تلتحق بالخدمة مؤخرا، بينما يحاول الجيش التعتيم على هذه المشكلة، في ظل معارضة 70% من الجمهور الإسرائيلي لعودة العسكرية، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.ويسلط تقرير هرئيل الضوء على مشكلة عميقة تواجه الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى، إذ يلوح في الأفق خطر عدم التحاق بعض جنود الاحتياط بالخدمة إذا قررت الحكومة العودة إلى الحرب، وهو أمر لم يكن موجودا من قبل بهذا الشكل.ويقول: "في من الوحدات العسكرية، لم يحضر سوى حوالي نصف الجنود إلى الخدمة في المدة الأخيرة، وفقا لتقديرات عسكرية، وهو ما يعكس تراجع الحماسة للحرب مع مرور الأشهر. هذا التطور يضع القيادة العسكرية والسياسية في موقف صعب، إذ يتعين عليها إقناع الجنود بالعودة إلى ساحة المعركة في ظل جدل متزايد حول جدوى استمرار العمليات".ويتطرق المحلل لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي يُعرف بمواقفه المتشددة، والذي حاول التخفيف من وطأة الأزمة عندما ظهر صباح أمس في مقابلة إذاعية على شبكة الإذاعة الإسرائيلية "كان" حيث دعا جنود الاحتياط للاستعداد للاستدعاء القريب للخدمة الإضافية، مؤكدا أن ستعود قريبا إلى قتال حركة في غزة.ويرى هرئيل أن سموتريتش يعيش في عالم منفصل عن الواقع السياسي والعسكري الحالي، ويتجاهل العبء الثقيل الذي يتحمله الجنود الاحتياطيون والجيش النظامي، ويقول إن تصريحات هذا الوزير "تظهر انفصالا واضحا بين القيادة السياسية والواقع الميداني، حيث يبدو أن الوزراء لا يدركون حجم التضحيات التي يقدمها الجنود وعائلاتهم".كما يسلط الضوء على الانقسام في حول مسألة الحرب، مع احتدام الجدل في الحكومة التي تبدو حسب رأيه منقسمة حيال المضي قدما في القتال أو التفاوض على صفقة جديدة للأسرى.ويقول في هذا السياق إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي كان حتى الآن متفقا إلى حد كبير مع سموتريتش بشأن استمرار العمليات، يواجه ضغوطا داخلية وخارجية متزايدة".ويلفت المحلل الانتباه إلى أن الاستطلاعات، التي أظهرت أن 70% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة تبادل حتى لو تضمنت تنازلات كبيرة لحماس، تضع الحكومة أمام خيار صعب: إما المضي في الحرب مع مواجهة أزمة داخلية غير مسبوقة في صفوف الجيش، أو القبول بتسوية قد تؤدي إلى تبعات سياسية على نتنياهو وحلفائه في اليمين المتطرف.وعلق أيضا على مساعي رئيس الأركان الجديد إيال زامير الذي يضع حاليا خططا عملياتية تحسبا لاحتمال انهيار المفاوضات واستئناف القتال على الصعيد الميداني، قائلا "يحاول الجيش الإسرائيلي التكيف مع الوضع المستجد، لكنه يواجه عقبات تتعلق بتراجع معنويات القوات النظامية وغياب الحماسة في صفوف جنود الاحتياط".ويرى هرئيل أن العبء على الجيش الإسرائيلي يزداد بسبب المتطلبات الأمنية المتزايدة، سواء في قطاع غزة أو على الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا، مشيرا إلى أن الجيش يحتاج إلى تعزيز دفاعاته لمنع تكرار هجوم على غرار 7 تشرين 2003، كما أن نشر القوات في الجولان وجنوب لبنان يستهلك موارد إضافية وذلك يجعل من الصعب تخصيص قوة كافية لعملية برية جديدة في غزة.ولا ينسى المحلل الإشارة إلى مشكلة أخرى تتمثل في ملف تجنيد المتدينين اليهود "الحريديم"، لافتا إلى الأزمة التي يواجهها الجيش الإسرائيلي، لأن المستوى السياسي الحالي لا ينوي إلغاء الاتفاق السياسي مع الأحزاب الحريدية، والذي يضمن استمرار تهرب هذا القطاع من الخدمة العسكرية.ويرى أن "الحلول التي يطرحها الجيش الإسرائيلي، مثل إنشاء لواء الحريديم، لا تصمد أمام أي نقاش، لأنه من الناحية العملية لا يوجد أي تغيير كبير في عدد الرجال المتشددين دينيا الذين يتقدمون للخدمة العسكرية".وتثير هذه القضية غضب قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي، حيث يُنظر إلى استمرار إعفاء الحريديم على أنه استنزاف لموارد الجيش النظامي وإجحاف بحق الجنود الذين يواجهون ضغوطا متزايدة. (الجزيرة)