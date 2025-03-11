قريبا جدًا.. هذه المعارك ستخوضها "قسد" مع القوات السورية

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نقلت وكالة "رويترز" عن من من قوات الديمقراطية "قسد" قوله إن عمليات مشتركة مع القوات ستنطلق في الأيام المقبلة ضد تنظيم داعش المتشدد.ويأتي الإعلان عن العمليات المشتركة مع القوات بعد يوم من توقيع اتفاق اندماج مع قوات "قسد" ضمن مؤسسات الدولة .وتسيطر قوات الديمقراطية على معظم المناطق الغنية بالنفط في شمال شرق سوريا، وتتلقى دعمًا من .