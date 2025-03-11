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عربي-دولي

قريبا جدًا.. هذه المعارك ستخوضها "قسد" مع القوات السورية

Lebanon 24
11-03-2025 | 12:02
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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر من من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قوله إن عمليات مشتركة مع القوات السورية ستنطلق في الأيام المقبلة ضد تنظيم داعش المتشدد.
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ويأتي الإعلان عن العمليات المشتركة مع القوات السورية بعد يوم من توقيع دمشق اتفاق اندماج مع قوات "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على معظم المناطق الغنية بالنفط في شمال شرق سوريا، وتتلقى دعمًا من الولايات المتحدة.
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