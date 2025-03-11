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عربي-دولي

ترامب يقترح ضم كندا كولاية أميركية لحل النزاع التجاري

Lebanon 24
11-03-2025 | 13:56
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اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب انضمام كندا إلى الولايات المتحدة كولاية 51، في خطوة لحل النزاع التجاري بين البلدين. ونشر عبر "تروث سوشال" أن هذا القرار سيؤدي إلى إلغاء الرسوم الجمركية، وخفض الضرائب للكنديين، مع تعزيز الحماية العسكرية.  
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وأكد ترامب أن "الحدود المصطنعة ستختفي"، وستصبح الولايات المتحدة "أكبر وأفضل" بضم كندا. كما أشار إلى استمرار النشيد الوطني الكندي، ولكن كجزء من "أعظم أمة في التاريخ".  

وفي سياق متصل، ناقش رئيس وزراء كندا جاستن ترودو مع الملك تشارلز الثالث تداعيات هذا الاقتراح، خاصة أن إلغاء الملكية في كندا يستلزم تعديلات دستورية معقدة، ما يثير جدلاً واسعاً في البلاد. (روسيا اليوم)
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