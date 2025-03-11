ترامب يقترح ضم كندا كولاية أميركية لحل النزاع التجاري

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اقترح الأميركي انضمام إلى كولاية 51، في خطوة لحل النزاع التجاري بين . ونشر عبر "تروث سوشال" أن هذا القرار سيؤدي إلى إلغاء الرسوم الجمركية، وخفض الضرائب للكنديين، مع تعزيز الحماية العسكرية.وأكد أن "الحدود المصطنعة ستختفي"، وستصبح "أكبر وأفضل" بضم . كما أشار إلى استمرار النشيد الوطني الكندي، ولكن كجزء من "أعظم أمة في التاريخ".وفي سياق متصل، ناقش رئيس وزراء جاستن ترودو مع الملك تشارلز الثالث تداعيات هذا الاقتراح، خاصة أن إلغاء الملكية في يستلزم تعديلات دستورية معقدة، ما يثير جدلاً واسعاً في البلاد. (روسيا اليوم)