إيران لترامب: افعل ما تريد!

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رد على نظيره الأميركي ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لن يدخل في مفاوضات مع .في كلمة له خلال حفل افطار، وهو يخاطب ترامب: "الآن بعد أن هددت، لن آتي للتفاوض معك على الإطلاق، افعل ما تريد!"، مضيفاً "يريد أن يفرض علينا ما يريده، أفعل هذا ولا تفعل هذا، هذا غير مقبول لن نقبل بإصدار القرارات لنا".وأضاف في معرض حديثه عن تصرف مع الأوكراني: "سلوك مع زيلنسكي يبعث على الخجل ولن نفعل ذلك".