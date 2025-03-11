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عربي-دولي

إيران لترامب: افعل ما تريد!

Lebanon 24
11-03-2025 | 14:16
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رد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على نظيره الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لن يدخل في مفاوضات مع واشنطن.
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وقال بزشكيان في كلمة له خلال حفل افطار، وهو يخاطب ترامب: "الآن بعد أن هددت، لن آتي للتفاوض معك على الإطلاق، افعل ما تريد!"، مضيفاً "يريد أن يفرض ترامب علينا ما يريده، أفعل هذا ولا تفعل هذا، هذا غير مقبول لن نقبل بإصدار القرارات لنا".

وأضاف في معرض حديثه عن تصرف ترامب مع الرئيس الأوكراني: "سلوك ترامب مع زيلنسكي يبعث على الخجل ولن نفعل ذلك".

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