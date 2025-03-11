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هذا ما ستفعله إسرائيل داخل القرى الدرزية السورية

Lebanon 24
11-03-2025 | 15:06
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أشارت صحيفة هآرتس إلى أنّ الجيش الإسرائيلي قرر بدء ترميم البنى التحتية في القرى الدرزية السورية القريبة من الحدود مع إسرائيل.
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وأضافت الصحيفة أنّ  الجيش قرر تشكيل هيئة مشتركة مع منسق أعمال الحكومة بالضفة للتواصل مع الدروز السوريين قرب الحدود.
 
وفي وقت سابق من اليوم، كان قد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف كاتس، أن إسرائيل تسعى لتعزيز علاقتها مع سكان المنطقة، كاشفًا عن إطلاق خطة عمل جديدة للدروز في بلدات الجولان ابتداءً من 16 الشهر الجاري.
 
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