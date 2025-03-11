هذا ما ستفعله إسرائيل داخل القرى الدرزية السورية

أشارت صحيفة هآرتس إلى أنّ الجيش الإسرائيلي قرر بدء ترميم البنى التحتية في القرى الدرزية القريبة من الحدود مع .وأضافت الصحيفة أنّ الجيش قرر تشكيل هيئة مشتركة مع منسق أعمال الحكومة بالضفة للتواصل مع السوريين قرب الحدود.

وفي وقت سابق من اليوم، كان قد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، كاتس، أن تسعى لتعزيز علاقتها مع سكان المنطقة، كاشفًا عن إطلاق خطة عمل جديدة للدروز في بلدات ابتداءً من 16 الشهر الجاري.