الرئاسة الفلسطينية تنتقد اتصالات حماس مع "جهات أجنبية"

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انتقدت الرئاسة الفلسطينية، السبت، حركة مع "جهات أجنبية وإجراء مفاوضات دون تفويض وطني"، وذلك بعد أيام من لقاءات قادة الحركة مع آدم بوهلر مبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى.جاء ذلك في بيان لمتحدث باسم الرئاسة، نشرته الرسمية "وفا"، في أعقاب لقاءات عقدها آدم بوهلر مبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى مع قادة في "حماس".(سكاي نيوز)