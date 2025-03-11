دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)



Advertisement

وتكبدت أسهم شركة تسلا الأميركية لصناعة الكهربائية خسائر فادحة في ختام جلسة الاثنين بأكثر من 15 بالمئة، مما أدى إلى محو المكاسب التي حققتها منذ فوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر. قال الأميركي ترامب، الثلاثاء، إنه سيشتري سيارة من نوع تيسلا لدعم الشركة التي يرأسها الملياردير الأميركي إيلون ماسك والتي تواجه نقصا في المبيعات.وتكبدت أسهم شركة تسلا الأميركية لصناعة الكهربائية خسائر فادحة في ختام جلسة الاثنين بأكثر من 15 بالمئة، مما أدى إلى محو المكاسب التي حققتها منذ فوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر.

وجاء الانخفاض الحاد في أعقاب خفض أحد المحللين لتوقعات تسليمات الشركة، مما زاد من الضغوط على سعر السهم.



ومع تصاعد الضغوط السياسية والمشاكل المالية على إيلون ماسك، قال إنه سيشتري سيارة تيسلا من شركته، في خطوة غير معتادة لإظهار الدعم لأقوى مستشاريه، وفقا لما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.



ووفق الوكالة فقد جاء ذلك كأحدث مثال على ولاء لماسك، الذي أنفق بسخاء على حملة إعادة انتخاب الأميركي العام الماضي ولعب دورا رئيسيا في إدارته الثانية. (سكاي نيوز)