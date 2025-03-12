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عربي-دولي

مسلحون أطلقوا النار على منزله.. اغتيال سفير سوري منشق عن نظام الأسد وشقيقه في درعا (فيديو)

Lebanon 24
12-03-2025 | 00:13
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ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، انه تم اغتيال السفير السوري المنشق نور الدين اللباد وشقيقه.

وقال "تلفزيون سوريا" إن مسلحين مجهولين اغتالوا السفير السوري المنشق نور الدين اللباد وشقيقه في إطلاق نار على منزل السفير في مدينة الصنمين بريف درعا جنوبي سوريا، قبل أن يلوذوا بالفرار.
 
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ووفق ما ذكر "تلفزيون سوريا" فإن اللباد كان وزيرا مفوضا في وزارة الخارجية السورية، وعمل في سفارات سوريا، في اليمن وفرنسا والعراق وتركيا وليبيا في وقت سابق.

وانشق اللباد عن نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في عام 2013، وكان ممثلا للائتلاف في فرنسا.

ووفق مواقع سورية، فإن اللباد يحمل شهادة الدكتوراه في الأدب الفرنسي ودبلوم عالي في الترجمة وماجستير في العلاقات الدولية.

واللباد من مواليد 1962، ورجع إلى مدينته الصنمين قادما من فرنسا منذ مدة قصيرة.(سكاي نيوز)


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