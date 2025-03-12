مسلحون أطلقوا النار على منزله.. اغتيال سفير سوري منشق عن نظام الأسد وشقيقه في درعا (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، انه تم اغتيال السوري المنشق نور اللباد وشقيقه.



"تلفزيون سوريا" إن مسلحين مجهولين اغتالوا السوري المنشق نور اللباد وشقيقه في إطلاق نار على منزل في الصنمين بريف درعا جنوبي سوريا، قبل أن يلوذوا بالفرار.

اغتيال المنشق نور اللباد وشقيقه عماد في شمال درعا



نور اللباد الذي اغتيل في درعا عاد من قبل أسبوعين



حظر تجوال في الصنمين بدرعا بعد اشتباكات وإطلاق قنابل يدوية وإحراق سيارة بعد مقتل لباد pic.twitter.com/D8xwUGogGM — جهاز الأمن الخاص (@AlShammari68245) March 12, 2025 Advertisement

ووفق ما ذكر "تلفزيون سوريا" فإن اللباد كان وزيرا مفوضا في وزارة الخارجية السورية، وعمل في سفارات سوريا، في اليمن وفرنسا والعراق وتركيا وليبيا في وقت سابق.



وانشق اللباد عن نظام السوري السابق بشار الأسد في عام 2013، وكان ممثلا للائتلاف في .



ووفق مواقع سورية، فإن اللباد يحمل شهادة الدكتوراه في الأدب الفرنسي ودبلوم عالي في الترجمة وماجستير في الدولية.



واللباد من مواليد 1962، ورجع إلى مدينته الصنمين قادما من منذ مدة قصيرة.(سكاي نيوز)





