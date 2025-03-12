Advertisement

إقتصاد

رسوم ترامب تدخل حيّز التنفيذ.. الأسواق تترقب تداعياتها وأوروبا تردّ

Lebanon 24
12-03-2025 | 02:24
A-
A+
Doc-P-1332205-638773649725232735.png
Doc-P-1332205-638773649725232735.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
منذ فجر اليوم، دخلت رسوم جمركية بنسبة 25% فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم حيّز التنفيذ، وذلك ضمن حربه التجارية الشرسة.
Advertisement

وكان ترامب وقّع في 10 شباط أمرين تنفيذيين فرض بموجبهما رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم من كل الدول، وذلك اعتبارا من 12   آذار، "دون استثناءات أو إعفاءات".

ومن المرجّح أن تؤدّي هذه الرسوم الجمركية الباهظة على هذين المعدنين إلى زيادة تكلفة إنتاج كل شيء تقريبا في الولايات المتحدة، بدءا من الأجهزة المنزلية وصولا إلى السيارات وعلب المشروبات، ممّا يهدّد برفع أسعار المستهلكين في المستقبل.

وقال الباحث في معهد كاتو، كلارك باكارد، لوكالة فرانس برس "لن أتفاجأ إذا رأيت الرسوم الجمركية تظهر بسرعة في الأسعار".

وأضاف أنّ قطاعي صناعة السيارات والبناء ــ بما في ذلك المباني السكنية والتجارية ــ هما من بين أكبر مستخدمي الصلب في البلاد وبالتالي فإنّ ارتفاع الأسعار فيهما سيكون جليّا.

ويوم الثلاثاء، أربك الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسواق بإعلانات متناقضة بشأن كندا، وذلك عشيّة دخول الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم حيّز التنفيذ.

وبعد أن هدّد بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم الكنديين إلى 50%، تراجع ترامب عن تهديده بعد بضع ساعات فقط.
 
في هذا السياق، قالت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي سيفرض ‏رسوما جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 26 مليار يورو (28.33 مليار ‏دولار) اعتبارا من الشهر المقبل ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب ‏والألمنيوم.‏


مواضيع ذات صلة
ترامب: كل من يفرض رسوما على أميركا سيكون عليه دفع رسوم
lebanon 24
12/03/2025 09:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يمضي قدما في فرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك
lebanon 24
12/03/2025 09:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رسوم ترامب الجمركية.. هكذا ستؤثر على الصادرات اليابانية
lebanon 24
12/03/2025 09:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"ترامب" يقر فرض "رسوم تجارية متبادلة"
lebanon 24
12/03/2025 09:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:09 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:34 | 2025-03-12
03:22 | 2025-03-12
02:54 | 2025-03-12
02:48 | 2025-03-12
02:37 | 2025-03-12
02:26 | 2025-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24