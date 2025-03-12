رسوم ترامب تدخل حيّز التنفيذ.. الأسواق تترقب تداعياتها وأوروبا تردّ

Advertisement

منذ فجر اليوم، دخلت رسوم جمركية بنسبة 25% فرضها الأميركي على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم حيّز التنفيذ، وذلك ضمن حربه التجارية الشرسة.وكان وقّع في 10 شباط أمرين تنفيذيين فرض بموجبهما رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم من كل الدول، وذلك اعتبارا من 12 آذار، "دون استثناءات أو إعفاءات".ومن المرجّح أن تؤدّي هذه الرسوم الجمركية الباهظة على هذين المعدنين إلى تكلفة إنتاج كل شيء تقريبا في الولايات المتحدة، بدءا من المنزلية وصولا إلى وعلب المشروبات، ممّا يهدّد برفع أسعار المستهلكين في .الباحث في معهد كاتو، كلارك باكارد، لوكالة فرانس برس "لن أتفاجأ إذا رأيت الرسوم الجمركية تظهر بسرعة في الأسعار".وأضاف أنّ قطاعي صناعة والبناء ــ بما في ذلك المباني السكنية والتجارية ــ هما من بين أكبر مستخدمي الصلب في البلاد وبالتالي فإنّ ارتفاع الأسعار فيهما سيكون جليّا.ويوم الثلاثاء، أربك الأميركي الأسواق بإعلانات متناقضة بشأن كندا، وذلك عشيّة دخول الرسوم الجمركية على واردات من الصلب والألومنيوم حيّز التنفيذ.وبعد أن هدّد بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم الكنديين إلى 50%، تراجع عن تهديده بعد بضع ساعات فقط.