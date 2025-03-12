في أوكرانيا.. ضربة روسية تقتل 4 سوريين (صورة)

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، مقتل 4 سوريين بضربة روسية طالت سفينة قمح بميناء أوديسا.



وأشارت إلى أنّ السوريين القتلى كانوا يعملون في سفينة تحمّل القمح للجزائر.

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