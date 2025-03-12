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عربي-دولي

في أوكرانيا.. ضربة روسية تقتل 4 سوريين (صورة)

Lebanon 24
12-03-2025 | 04:07
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أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، مقتل 4 سوريين بضربة روسية طالت سفينة قمح بميناء أوديسا.

وأشارت إلى أنّ العمال السوريين القتلى كانوا يعملون في سفينة تحمّل القمح للجزائر.
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