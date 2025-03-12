Advertisement

عربي-دولي

غضب في إسرائيل... "أبو عبيدة في دولة عربيّة" (صور)

Lebanon 24
12-03-2025 | 06:08
A-
A+
Doc-P-1332322-638773783091584835.jpeg
Doc-P-1332322-638773783091584835.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هاجمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير لها مصر بسبب انتشار فوانيس رمضان التي تحمل صورة أبو عبيدة، بالإضافة إلى تمور تحمل أسماء ذات طابع فلسطيني في الأسواق المصرية.
Advertisement

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تحتفل بشهر رمضان هذا العام في ظل تحديات صعبة، زاعمة بأن البلاد لا تواجه فقط مهمة الوساطة بين إسرائيل وحماس وخطة ترامب لقطاع غزة، بل تعاني أيضا من أزمة اقتصادية حادة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحرب في قطاع غزة والدعم المصري للفلسطينيين لم يغيبا عن أسواق رمضان في مصر، حيث يمكن العثور على أعلام فلسطينية معلقة بين زينة رمضان في الشوارع والأسواق، بالإضافة إلى تمور تحمل أسماء مثل "لا للتهجير"، و"تمور غزة العربية"، و"تمور رفح المصرية"، و"تمور رفح العروبة".

وأضافت الصحيفة أن فوانيس رمضان هذا العام انتشرت بشكل لافت، خاصة تلك التي تحمل صورة أبو عبيدة، المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، والتي تباع في الأسواق المصرية. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مصر تعلن عن "قمة عربية طارئة" بشأن "تطورات القضية الفلسطينية"
lebanon 24
12/03/2025 13:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
" لحوم الحمير" للمواطنين...خطر يهدّد دولة عربية في رمضان!
lebanon 24
12/03/2025 13:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
lebanon 24
12/03/2025 13:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الـ"The Telegraph": هكذا يمكن لأوكرانيا المسلحة نوويا أن تصبح "إسرائيل أوروبا"
lebanon 24
12/03/2025 13:29:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:57 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:12 | 2025-03-12
07:08 | 2025-03-12
06:57 | 2025-03-12
06:55 | 2025-03-12
06:49 | 2025-03-12
06:34 | 2025-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24