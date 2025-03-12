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عربي-دولي
غضب في إسرائيل... "أبو عبيدة في دولة عربيّة" (صور)
Lebanon 24
12-03-2025
|
06:08
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هاجمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير لها مصر بسبب انتشار فوانيس
رمضان
التي تحمل صورة
أبو
عبيدة، بالإضافة إلى تمور تحمل أسماء ذات طابع فلسطيني في الأسواق
المصرية
.
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وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تحتفل بشهر
رمضان
هذا العام في ظل تحديات صعبة، زاعمة بأن البلاد لا تواجه فقط مهمة الوساطة بين
إسرائيل
وحماس وخطة
ترامب
لقطاع غزة، بل تعاني أيضا من أزمة اقتصادية حادة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحرب في قطاع غزة والدعم المصري للفلسطينيين لم يغيبا عن أسواق
رمضان
في مصر، حيث يمكن العثور على أعلام فلسطينية معلقة بين زينة
رمضان
في الشوارع والأسواق، بالإضافة إلى تمور تحمل أسماء مثل "لا للتهجير"، و"تمور غزة العربية"، و"تمور رفح المصرية"، و"تمور رفح العروبة".
وأضافت الصحيفة أن فوانيس
رمضان
هذا العام انتشرت بشكل لافت، خاصة تلك التي تحمل صورة
أبو
عبيدة، المتحدث باسم الجناح
العسكري
لحركة حماس، والتي تباع في الأسواق
المصرية
. (روسيا اليوم)
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