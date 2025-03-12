غضب في إسرائيل... "أبو عبيدة في دولة عربيّة" (صور)

Advertisement

هاجمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير لها مصر بسبب انتشار فوانيس التي تحمل صورة عبيدة، بالإضافة إلى تمور تحمل أسماء ذات طابع فلسطيني في الأسواق .وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تحتفل بشهر هذا العام في ظل تحديات صعبة، زاعمة بأن البلاد لا تواجه فقط مهمة الوساطة بين وحماس وخطة لقطاع غزة، بل تعاني أيضا من أزمة اقتصادية حادة.ولفتت الصحيفة إلى أن الحرب في قطاع غزة والدعم المصري للفلسطينيين لم يغيبا عن أسواق في مصر، حيث يمكن العثور على أعلام فلسطينية معلقة بين زينة في الشوارع والأسواق، بالإضافة إلى تمور تحمل أسماء مثل "لا للتهجير"، و"تمور غزة العربية"، و"تمور رفح المصرية"، و"تمور رفح العروبة".وأضافت الصحيفة أن فوانيس هذا العام انتشرت بشكل لافت، خاصة تلك التي تحمل صورة عبيدة، المتحدث باسم الجناح لحركة حماس، والتي تباع في الأسواق . (روسيا اليوم)