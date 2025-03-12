Advertisement

عربي-دولي

مطالب بحظر رحلات طائرات الهليكوبتر قرب مطار ريغان الأميركي

Lebanon 24
12-03-2025 | 07:40
A-
A+
Doc-P-1332366-638773837341351420.jpeg
Doc-P-1332366-638773837341351420.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طالب المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل (NTSB) بإجراء تغييرات فورية على إدارة الحركة الجوية في منطقة مطار رونالد ريغان بواشنطن، بعد حادث تحطم طائرة ركاب ومروحية عسكرية في يناير.
Advertisement

الولايات المتحدة.. مطالب بحظر رحلات طائرات الهليكوبتر قرب مطار ريغان
وقالت جينيفر هوميندي، رئيسة "NTSB": "يوصي NTSB إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بحظر رحلات طائرات الهليكوبتر بشكل دائم بالقرب من مطار ريغان عند استخدام المدرجين 15 و33، وكذلك تعيين طريق بديل للطيارين".

وردا على ذلك، قال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن الحظر على رحلات طائرات الهليكوبتر الذي تم فرضه بعد الكارثة سيظل ساريا.

وبحسب بيانات NTSB التي نقلتها قناة "ABC News"، فإنه في الفترة من 2021 إلى 2024، وقع أكثر من 15 ألف حادث في منطقة المطار عندما لم تتجاوز المسافة بين الطائرات والمروحيات 122 مترا ارتفاعا و1.85 كيلومترا أفقيا، بينما كانت المسافة العمودية في 85 حالة أقل من 61 مترا.

في 29 يناير، اصطدمت طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية بومباردييه CRJ700 بمروحية عسكرية من طراز سيكورسكي H-60 (بلاك هوك) أثناء الهبوط في مطار رونالد ريغان بواشنطن. وكان على متن الطائرة 60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم، وكان على متن المروحية ثلاثة أشخاص، لقي الجميع حتفهم آنذاك، في حادث تحطم طائرة هو الأسوأ في الولايات المتحدة منذ 15 عاما.
مواضيع ذات صلة
الطيران المدني السوري: مطار دمشق سيكون قادرا على استقبال كافة الرحلات خلال 6 أشهر (الحدث)
lebanon 24
12/03/2025 21:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ قاسم: ما هي المبررات التي تمنع هبوط طائرة إيرانية في مطار بيروت الدولي؟
lebanon 24
12/03/2025 21:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"تجمع عكار برس" يُطالب بتشغيل وتفعيل مطار القليعات
lebanon 24
12/03/2025 21:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مطالبة باقرار مشروع حكومة ميقاتي لالغاء تعقيدات إعادة بناء منازل الجنوب
lebanon 24
12/03/2025 21:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:18 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:18 | 2025-03-12
14:56 | 2025-03-12
14:41 | 2025-03-12
14:14 | 2025-03-12
14:00 | 2025-03-12
13:57 | 2025-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24