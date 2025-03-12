مطالب بحظر رحلات طائرات الهليكوبتر قرب مطار ريغان الأميركي

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الوطني الأمريكي لسلامة النقل (NTSB) بإجراء تغييرات فورية على إدارة الحركة الجوية في منطقة مطار رونالد ريغان بواشنطن، بعد حادث تحطم طائرة ركاب ومروحية عسكرية في يناير... مطالب بحظر رحلات طائرات الهليكوبتر قرب مطار ريغانوقالت جينيفر هوميندي، رئيسة "NTSB": "يوصي NTSB إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بحظر رحلات طائرات الهليكوبتر بشكل دائم بالقرب من مطار ريغان عند استخدام المدرجين 15 و33، وكذلك تعيين بديل للطيارين".وردا على ذلك، قال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن الحظر على رحلات طائرات الهليكوبتر الذي تم فرضه بعد الكارثة سيظل ساريا.وبحسب بيانات NTSB التي نقلتها قناة "ABC News"، فإنه في الفترة من 2021 إلى 2024، وقع أكثر من 15 ألف حادث في منطقة عندما لم تتجاوز المسافة بين الطائرات والمروحيات 122 مترا ارتفاعا و1.85 كيلومترا أفقيا، بينما كانت المسافة العمودية في 85 حالة أقل من 61 مترا.في 29 يناير، اصطدمت طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية بومباردييه CRJ700 بمروحية عسكرية من طراز سيكورسكي H-60 (بلاك هوك) أثناء الهبوط في مطار رونالد ريغان بواشنطن. وكان على متن الطائرة 60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم، وكان على متن المروحية ثلاثة أشخاص، لقي الجميع حتفهم آنذاك، في حادث تحطم طائرة هو الأسوأ في منذ 15 عاما.