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عربي-دولي

بالفيديو... تركيا تُجهّز جيشها بقوارب مسيّرة جديدة

Lebanon 24
12-03-2025 | 07:44
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ذكر موقع The Defense Post أن الجيش التركي سيحصل على نوعين جديدين من القوارب العسكرية المسيّرة.
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وجاء في منشور على الموقع:" ستقوم شركة بناء السفن التركية ARES Shipyard وشركة Meteksan Defense بتزويد البحرية التركية بنسختين جديدتين من القوارب العسكرية المسيّرة، هي قوارب ULAQ 12 المخصصة لمحاربة الأهداف المائية السطحية، وقوارب ULAQ KAMA.. بحسب المطورين فإن نماذج القاربين تخضع للاختبارات حاليا، ومن المتوقع أن يتسلم الجيش التركي الدفعات الأولى من هذه القوارب بحلول نهاية العام الجاري". (روسيا اليوم)
 
 
 
 
 
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