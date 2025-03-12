بالفيديو... تركيا تُجهّز جيشها بقوارب مسيّرة جديدة

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ذكر The Defense Post أن الجيش التركي سيحصل على نوعين جديدين من القوارب العسكرية المسيّرة.وجاء في منشور على الموقع:" ستقوم شركة بناء السفن ARES Shipyard وشركة Meteksan Defense بتزويد بنسختين جديدتين من القوارب العسكرية المسيّرة، هي قوارب ULAQ 12 المخصصة لمحاربة الأهداف المائية السطحية، وقوارب ULAQ KAMA.. بحسب المطورين فإن نماذج القاربين تخضع للاختبارات حاليا، ومن المتوقع أن يتسلم الجيش التركي الدفعات الأولى من هذه القوارب بحلول نهاية العام الجاري". (روسيا اليوم)