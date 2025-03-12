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عربي-دولي

عن دعم أوكرانيا.. هذا ما أعلنته بولندا

Lebanon 24
12-03-2025 | 07:59
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أكدت وارسو، اليوم الأربعاء، أن المساعدات العسكرية المرسلة إلى أوكرانيا عبر بولندا، عادت إلى مستوياتها السابقة، وذلك غداة المباحثات الأوكرانية الأميركية في السعودية.
 
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وكانت الولايات المتحدة علّقت مساعداتها إلى أوكرانيا الأسبوع الماضي، إثر مشادة كلامية حادة بين الرئيسين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.
 
لكن البلدين عقدا الثلاثاء مباحثات في السعودية، أعلنت في ختامها أوكرانيا موافقتها على مقترح أمريكي بهدنة لـ30 يوماً في الحرب مع روسيا، بينما أعلنت واشنطن بدورها استئناف دعمها العسكري الذي كان محورياً في مساعدة كييف لمواجهة الغزو الروسي. 
 
وفي السياق، قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسمي: "أؤكد أن تسليم الأسلحة عبر ياشونكا عاد إلى مستوياته السابقة"، وذلك بعد لقائه نظيره الأوكراني أندريه سيبيغا الذي زار وارسو في طريق العودة من السعودية. 


وبولندا حليف وثيق لكييف منذ بدء الغزو الروسي في مطلع العام 2022، وهي تدعو على الدوام لزيادة الدعم العسكري.
 
 
وتؤكد السلطات البولندية أن 95% من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تمر عبر أراضيها.
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