عن دعم أوكرانيا.. هذا ما أعلنته بولندا

أكدت وارسو، اليوم الأربعاء، أن المساعدات العسكرية المرسلة إلى أوكرانيا عبر بولندا، عادت إلى مستوياتها السابقة، وذلك غداة المباحثات الأوكرانية الأميركية في السعودية.

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وكانت علّقت مساعداتها إلى أوكرانيا الأسبوع الماضي، إثر مشادة كلامية حادة بين الرئيسين وفولوديمير زيلينسكي في البيت .

لكن البلدين عقدا الثلاثاء مباحثات في السعودية، أعلنت في ختامها أوكرانيا موافقتها على مقترح أمريكي بهدنة لـ30 يوماً في الحرب مع روسيا، بينما أعلنت استئناف دعمها الذي كان محورياً في مساعدة كييف لمواجهة الغزو الروسي.

وفي السياق، قال البولندي رادوسلاف سيكورسمي: "أؤكد أن تسليم الأسلحة عبر ياشونكا عاد إلى مستوياته السابقة"، وذلك بعد لقائه نظيره الأوكراني أندريه سيبيغا الذي زار وارسو في العودة من السعودية.





وبولندا حليف وثيق لكييف منذ بدء الغزو الروسي في مطلع العام 2022، وهي تدعو على الدوام لزيادة الدعم .

وتؤكد السلطات البولندية أن 95% من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تمر عبر أراضيها.