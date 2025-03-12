هكذا أثّر التفاهم الأميركي الأوكراني على أسعار الغاز

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توقف ارتفاع أسعار الطبيعي الأوروبي بعد ثلاث جلسات من المكاسب، بعدما وضع المفاوضون الأميركيون والأوكرانيون مقترحا لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى ضغط الأميركي على لقبول المقترح.وذكرت وكالة بلومبرغ أن العقود الآجلة تراجعت بنحو 3 بالمئة قبل أن تتأرجح ما بين المكاسب والخسائر الصغيرة.ويراقب المتعاملون التطورات في ظل تكهنات بأن انتهاء الحرب يمكن أن يؤدي لعودة تدفقات الروسي إلى أوروبا، في الوقت الذي قد تستفيد فيه المنطقة من الإمدادات الإضافية. (سكاي نيوز)