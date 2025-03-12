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إقتصاد

هكذا أثّر التفاهم الأميركي الأوكراني على أسعار الغاز

Lebanon 24
12-03-2025 | 08:31
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توقف ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بعد ثلاث جلسات من المكاسب، بعدما وضع المفاوضون الأميركيون والأوكرانيون مقترحا لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على روسيا لقبول المقترح.
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وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن العقود الآجلة تراجعت بنحو 3 بالمئة قبل أن تتأرجح ما بين المكاسب والخسائر الصغيرة.

ويراقب المتعاملون التطورات في ظل تكهنات بأن انتهاء الحرب يمكن أن يؤدي لعودة تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا، في الوقت الذي قد تستفيد فيه المنطقة من الإمدادات الإضافية. (سكاي نيوز)
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