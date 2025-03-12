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عربي-دولي

من يحمل رسالة ترامب إلى إيران؟

Lebanon 24
12-03-2025 | 09:42
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الیوم الأربعاء، إن مسؤولا كبيرا من الإمارات العربية يحمل رسالة من الرئیس الأميرکي دونالد ترامب للقيادة الإيرانية.
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وأشار المتحدث الإيراني، إلى أن حامل الرسالة الأميركية هو  أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئیس الإماراتي.

وذكر بقائي في تصریح لوکالة إیسنا، أن قرقاش سیجتمع مع وزیر الخارجية الإيرانية عباس عراقجي مساء الیوم الأربعاء.
 
 
توازيا، أفاد موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع قوله، إنّ مبعوث ترامب للشرق الأوسط زار أبوظبي الثلاثاء والتقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.
 
وأضاف "أكسيوس" أنّ مبعوث ترامب سلّم الرسالة إلى الإماراتيين لتسليمها إلى الإيرانيين. (روسيا اليوم - أكسيوس)
 
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