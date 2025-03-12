من يحمل رسالة ترامب إلى إيران؟

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وأشار المتحدث الإيراني، إلى أن حامل الرسالة الأميركية هو أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئیس الإماراتي.



وذكر بقائي في تصریح لوکالة إیسنا، أن قرقاش سیجتمع مع وزیر الخارجية الإيرانية عباس عراقجي مساء الیوم الأربعاء. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الیوم الأربعاء، إن مسؤولا كبيرا من الإمارات العربية يحمل رسالة من الرئیس الأميرکي للقيادة الإيرانية.وأشار المتحدث الإيراني، إلى أن حامل الرسالة الأميركية هو أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئیس الإماراتي.وذكر بقائي في تصریح لوکالة إیسنا، أن قرقاش سیجتمع مع وزیر الخارجية الإيرانية عباس عراقجي مساء الیوم الأربعاء.

توازيا، أفاد "أكسيوس" عن مطلع قوله، إنّ مبعوث للشرق الأوسط زار أبوظبي الثلاثاء والتقى الإماراتي محمد بن زايد.

وأضاف "أكسيوس" أنّ مبعوث سلّم الرسالة إلى الإماراتيين لتسليمها إلى الإيرانيين. (روسيا اليوم - أكسيوس)