روبيو يكشف تفاصيل مفاوضات جدة مع الأوكرانيين

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أكد الأميركي ماركو روبيو أن تنتظر رد على مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مشددا على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء النزاع هناك.روبيو في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء إن "ستكون على اتصال مع الروس" اليوم، معربا عن أمله في الحصول على رد إيجابي من بشأن مقترح وقف إطلاق النار.كما أكد أن المحادثات التي جرت الثلاثاء في جدة، تناولت "كيفية سير عملية التفاوض"، وشملت "مناقشات حول التنازلات الإقليمية".وأشار إلى أن "رد الفعل الروسي غير معلوم وعلينا أن ننتظر الرد روسيا"، مبينا أن "الروس أبلغونا في آخر مرة تحدثنا معهم مستعدون لوقف الحرب في ظل ظروف مناسبة".وحث روبيو على "إنهاء الأعمال العدائية"، مؤكدا أنه "لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع".وأعرب روبيو عن ارتياح لحقيقة أن كييف جلست وراء طاولة المفاوضات، مضيفا أنه إذا قالت "نعم"، فإن ستفعل كل وسعها للمضي قدما في تسوية الصراع.روبيو إن التهديد مسبقا بإجراءات ضد في حال رفضها وقف إطلاق النار، سيكون تصرفا "غير بناء" وأضاف أن الأطراف تحاول حاليا تحقيق وقف للأعمال القتالية في أوكرانيا والوصول إلى "مستوى الدبلوماسية".اعتبر روبيو أنه "لتحقيق السلام في أوكرانيا سيتعين على الأوروبيين اتخاذ قرارات بشأن العقوبات على روسيا".وأشار أيضا إلى أن قضايا العقوبات الأوروبية ضد والأصول الروسية المجمدة ستكون على طاولة المفاوضات المستقبلية، لكنه أكد أن لم تتخذ أي خطوات حتى الآن لرفع عقوباتها عن .أفاد روبيو بأنه "إذا وافق على الهدنة سنبحث عن جهة يثق بها الطرفان لمراقبة الوضع على الأرض"، في حين امتنع عن الإجابة عن سؤال عن احتمال نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا.وبشأن سبل الحفاظ على وقف إطلاق النار المحتمل، قال الوزير الأمريكي إن العمليات العسكرية في الظروف الحديثة من السهل تتبعها، بما في ذلك بمساعدة الأقمار الصناعية.وأشار إلى أنه "من سمات الحرب الحديثة سهولة تتبع مسارها، وذلك لوجود العديد من "أعين المراقبة" على الأرض، ووجود أنواع الأقمار الصناعية، بما فيها التجارية، في السماء. سيكون من الصعب جدا إخفاء ضربات الطائرات المسيرة والضربات الصاروخية والضربات الباليستية والقصف المدفعي".وأوضح أن "محادثاتنا مع الأوكرانيين ركزت على شكل العملية التفاوضية لاحقا"، مؤكد أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم دون وجود ردع. في نهاية المطاف يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على ردع أي هجوم في المستقبل، ونحن حريصون على وضع تكون فيه أوكرانيا آمنة على المدى الطويل".