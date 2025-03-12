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عربي-دولي

روبيو يكشف تفاصيل مفاوضات جدة مع الأوكرانيين

Lebanon 24
12-03-2025 | 09:48
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أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن تنتظر رد روسيا على مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مشددا على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء النزاع هناك.
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وقال روبيو في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة "ستكون على اتصال مع الروس" اليوم، معربا عن أمله في الحصول على رد إيجابي من روسيا بشأن مقترح وقف إطلاق النار.

كما أكد أن المحادثات التي جرت الثلاثاء في جدة، تناولت "كيفية سير عملية التفاوض"، وشملت "مناقشات حول التنازلات الإقليمية".

وأشار إلى أن "رد الفعل الروسي غير معلوم وعلينا أن ننتظر الرد روسيا"، مبينا أن "الروس أبلغونا في آخر مرة تحدثنا معهم أنهم مستعدون لوقف الحرب في ظل ظروف مناسبة".

وحث روبيو روسيا على "إنهاء جميع الأعمال العدائية"، مؤكدا أنه "لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع".

وأعرب روبيو عن ارتياح الولايات المتحدة لحقيقة أن كييف جلست وراء طاولة المفاوضات، مضيفا أنه إذا قالت روسيا "نعم"، فإن واشنطن ستفعل كل ما في وسعها للمضي قدما في تسوية الصراع.

وقال روبيو إن التهديد مسبقا بإجراءات ضد روسيا في حال رفضها وقف إطلاق النار، سيكون تصرفا "غير بناء" وأضاف أن الأطراف تحاول حاليا تحقيق وقف للأعمال القتالية في أوكرانيا والوصول إلى "مستوى الدبلوماسية".

اعتبر روبيو أنه "لتحقيق السلام في أوكرانيا سيتعين على الأوروبيين اتخاذ قرارات بشأن العقوبات على روسيا".

وأشار أيضا إلى أن قضايا العقوبات الأوروبية ضد روسيا والأصول الروسية المجمدة ستكون على طاولة المفاوضات المستقبلية، لكنه أكد أن واشنطن لم تتخذ أي خطوات حتى الآن لرفع عقوباتها عن روسيا.

أفاد روبيو بأنه "إذا وافق الروس على الهدنة سنبحث عن جهة يثق بها الطرفان لمراقبة الوضع على الأرض"، في حين امتنع عن الإجابة عن سؤال عن احتمال نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا.

وبشأن سبل الحفاظ على وقف إطلاق النار المحتمل، قال الوزير الأمريكي إن العمليات العسكرية في الظروف الحديثة من السهل تتبعها، بما في ذلك بمساعدة الأقمار الصناعية.

وأشار إلى أنه "من سمات الحرب الحديثة سهولة تتبع مسارها، وذلك لوجود العديد من "أعين المراقبة" على الأرض، ووجود جميع أنواع الأقمار الصناعية، بما فيها التجارية، في السماء. سيكون من الصعب جدا إخفاء ضربات الطائرات المسيرة والضربات الصاروخية والضربات الباليستية والقصف المدفعي".

وأوضح أن "محادثاتنا مع الأوكرانيين ركزت على شكل العملية التفاوضية لاحقا"، مؤكد أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم دون وجود ردع. في نهاية المطاف يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على ردع أي هجوم في المستقبل، ونحن حريصون على وضع تكون فيه أوكرانيا آمنة على المدى الطويل".
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