إجراءات مُشدّدة... سلسلة زلازل تُثير الخوف في أميركا

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أثارت سلسلة من الزلازل التي وقعت حول أكبر بركان نشط في ولاية قلق الخبراء، ما دفعهم إلى اتخاذ إجراءات مراقبة مشددة.ويقع جبل آدامز في جنوب وسط ولاية واشنطن، ويبلغ ارتفاعه 3657.6 متر، ويعتبر أحد البراكين الطبقية التي تشكل تهديدا كبيرا نظرا لقدرته على إحداث انهيارات أرضية وتدفقات طينية سريعة قد تعرّض حياة آلاف الأشخاص للخطر.وعلى الرغم من أن هذا البركان لم يثور منذ حوالي 1000 عام، إلا أن العلماء في هيئة المسح الجيولوجي الأميركية "USGS" يؤكدون أن ثورانه في أمر لا مفر منه، رغم صعوبة تحديد موعد دقيق لذلك. وفي ضوء ذلك، تم إنشاء محطات رصد حول البركان لمتابعة النشاط الزلزالي في المنطقة.وبين شهريّ أيلول وتشرين الاول من العام الماضي، رصدت 9 زلازل تتراوح قوتها بين 0.9 و2.0 على مقياس ريختر حول البركان، أن جبل آدامز عادة زلزالا واحدا فقط كل سنتين إلى 3 سنوات.وفي الوقت الذي قد يعتبر النشاط الزلزالي مؤشرا على احتمال حدوث ثوران، أكد الخبراء أن هذه الهزات تعد "نشاطا طبيعيا" ولا تدل على ثوران وشيك.ورغم هذه الزلازل، يشير الخبراء إلى أن التهديد الأكبر من البركان لا يتمثل في ثوران بركاني انفجاري، بل في الانهيارات الجليدية والانزلاقات الأرضية، أو التدفقات الطينية السريعة التي قد تحدث حتى في فترات عدم الثوران. وهذه الظواهر يمكن أن تتسبب في أضرار كبيرة للمناطق المجاورة.ومن أجل تعزيز قدرة المراقبة، تم تركيب 3 محطات رصد إضافية حول البركان لتحسين دقة تحديد حجم الزلازل وموقعها وعمقها. كما أن هذه ستساعد العلماء في فهم الأسباب الكامنة وراء هذه الهزات.وفي الوقت الحالي، انخفض النشاط الزلزالي حول جبل آدامز بشكل ملحوظ، ولكن العلماء سيواصلون متابعة البركان لمعرفة ما إذا كان سيعود إلى النشاط البركاني. وأكدوا أن الهزات الصغيرة التي تم رصدها لا تعد كافية لإحداث ثوران، إذ تحتاج الزلازل إلى أن تكون أكبر من 6 درجات على مقياس ريختر كي تؤدي إلى انفجار بركاني، وهو أمر لم يحدث في هذه الحالة. (روسيا اليوم)