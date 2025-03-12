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عربي-دولي

فيديو لسيّدة أثار الغضب في سوريا... مسلحون قتلوا أولادها أمامها

Lebanon 24
12-03-2025 | 11:42
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، مقطعا مؤثرا لسيّدة سورية قتل أبناؤها أمامها بـ"طريقة وحشية" خلال الانتهاكات التي وقعت خلال الأيام الماضية في الساحل السوري.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان الفيديو على حساباته في مواقع التواصل وأرفقه بعبارة "برسم الرئيس أحمد الشرع.. ما هكذا تبنى الأوطان".
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وأثار الفيديو غضبا واسعا، لاسيما أن المسلحين، الذين لم تثبت هويتهم حتى اللحظة توجهوا للأم التي تنتمي لمنطقة الساحل ذات الغالبية العلوية بعبارات طائفية. (سكاي نيوز)
 
 
 
 
 
 
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