خلال لقاء المبعوث الأميركي.. وزراء خارجية عرب يؤكدون أهمية خطة إعادة إعمار غزة

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وعقد وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والأردن ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة اجتماعا، الأربعاء، مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة.وبحسب بيان صادر عن الاجتماع فإن الوزراء العرب "عرضوا خطة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في في 4 مارس 2025، كما اتفقوا مع المبعوث الأميركي على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعمار القطاع".وأضاف أن الوزراء العرب أكدوا "أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والأراضي المحتلة، مشددين على ضرورة إطلاق جهد حقيقي لتحقيق العادل والشامل على أساس حل الدولتين".