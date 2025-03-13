23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
3
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
احتجاجات عنيفة في الأرجنتين.. إصابات واعتقالات
Lebanon 24
13-03-2025
|
00:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صحيفة La Nación الأرجنتينية بإصابة 53 شخصا واعتقال أكثر من 100 في الاحتجاجات التي شهدتها بوينس آيرس أمس الأربعاء.
كما أفادت صحيفة Página 12 الأرجنتينية بإصابة سيدة مسنة خلال احتجاجات بوينس آيرس، بعدما دفعها شرطي، مما أدى إلى سقوطها وتعرضها لضربة قوية في
الرأس
أفقدتها القدرة على الحركة.
Advertisement
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين.
وخرج المتظاهرون إلى الشوارع احتجاجا على انخفاض
مستوى
المعاشات، مطالبين بتحسين وضع الضمان الاجتماعي، وقد انضم إليهم أيضا مشجعو كرة القدم لدعمهم.
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": 26 غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف بلدات جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": 26 غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف بلدات جنوب لبنان
13/03/2025 09:15:14
13/03/2025 09:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": غارات إسرائيلية عنيفة بين بلدتي الزرارية والبابلية في جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": غارات إسرائيلية عنيفة بين بلدتي الزرارية والبابلية في جنوب لبنان
13/03/2025 09:15:14
13/03/2025 09:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": أكثر من 5 غارات إسرائيلية عنيفة طالت مناطق مختلفة في جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": أكثر من 5 غارات إسرائيلية عنيفة طالت مناطق مختلفة في جنوب لبنان
13/03/2025 09:15:14
13/03/2025 09:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف جنوب لبنان في هذه الأثناء
Lebanon 24
"لبنان24": سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف جنوب لبنان في هذه الأثناء
13/03/2025 09:15:14
13/03/2025 09:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
انتقاد لاذع يطال ترامب.. استخدم كلمة "فلسطينيّ" كإهانة!
Lebanon 24
انتقاد لاذع يطال ترامب.. استخدم كلمة "فلسطينيّ" كإهانة!
03:00 | 2025-03-13
13/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من كورسك.. بوتين بالزي العسكري ولأوّل مرة بزيارة مفاجئة (فيديو)
Lebanon 24
من كورسك.. بوتين بالزي العسكري ولأوّل مرة بزيارة مفاجئة (فيديو)
02:25 | 2025-03-13
13/03/2025 02:25:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات رحبت باستضافة السعودية محادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
Lebanon 24
الإمارات رحبت باستضافة السعودية محادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
02:21 | 2025-03-13
13/03/2025 02:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاق دمشق وقسد.. بداية مرحلة جديدة للنفط السوري
Lebanon 24
اتفاق دمشق وقسد.. بداية مرحلة جديدة للنفط السوري
02:18 | 2025-03-13
13/03/2025 02:18:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أن قُتل والده داخل منزله.. هذا ما كشفه نجل السفير السوري المنشق عن عملية الاغتيال
Lebanon 24
بعد أن قُتل والده داخل منزله.. هذا ما كشفه نجل السفير السوري المنشق عن عملية الاغتيال
01:43 | 2025-03-13
13/03/2025 01:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
Lebanon 24
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
06:41 | 2025-03-12
12/03/2025 06:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!
Lebanon 24
بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!
14:49 | 2025-03-12
12/03/2025 02:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما لاحظه مواطنون في بيروت اليوم
Lebanon 24
هذا ما لاحظه مواطنون في بيروت اليوم
11:35 | 2025-03-12
12/03/2025 11:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد التعيينات... هذا ما فعله مستشار الرئيس عون
Lebanon 24
جديد التعيينات... هذا ما فعله مستشار الرئيس عون
08:37 | 2025-03-12
12/03/2025 08:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد لنانسي عجرم برفقة إبنتها الصغيرة... الأخيرة بدت متعبة
Lebanon 24
فيديو جديد لنانسي عجرم برفقة إبنتها الصغيرة... الأخيرة بدت متعبة
09:29 | 2025-03-12
12/03/2025 09:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:00 | 2025-03-13
انتقاد لاذع يطال ترامب.. استخدم كلمة "فلسطينيّ" كإهانة!
02:25 | 2025-03-13
من كورسك.. بوتين بالزي العسكري ولأوّل مرة بزيارة مفاجئة (فيديو)
02:21 | 2025-03-13
الإمارات رحبت باستضافة السعودية محادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
02:18 | 2025-03-13
اتفاق دمشق وقسد.. بداية مرحلة جديدة للنفط السوري
01:43 | 2025-03-13
بعد أن قُتل والده داخل منزله.. هذا ما كشفه نجل السفير السوري المنشق عن عملية الاغتيال
01:41 | 2025-03-13
"المكتب البيضاوي المزيف"... مساعدة ترامب "تفضح" بايدن (فيديو)
فيديو
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
13/03/2025 09:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
13/03/2025 09:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11
13/03/2025 09:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24