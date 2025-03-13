احتجاجات عنيفة في الأرجنتين.. إصابات واعتقالات

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أفادت صحيفة La Nación الأرجنتينية بإصابة 53 شخصا واعتقال أكثر من 100 في الاحتجاجات التي شهدتها بوينس آيرس أمس الأربعاء.كما أفادت صحيفة Página 12 الأرجنتينية بإصابة سيدة مسنة خلال احتجاجات بوينس آيرس، بعدما دفعها شرطي، مما أدى إلى سقوطها وتعرضها لضربة قوية في أفقدتها القدرة على الحركة.واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين.