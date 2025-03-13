"المكتب البيضاوي المزيف"... مساعدة ترامب "تفضح" بايدن (فيديو)

كشفت مساعدة الأميركي كواليس "المكتب البيضاوي المزيف الذي استخدمه جو بايدن في عدة مناسبات لالتقاط الصور".



وعرضت ألينا هابا، المحامية المقربة من ترامب، مقطع فيديو على منصة "إكس"، يظهر تفاصيل الغرفة المزيفة التي كانت تُستخدم في عهد بايدن، المؤثثة بتقنية متطورة، بما في ذلك أضواء حديثة وشاشات وبرومبتيرات لعرض النصوص.



وعلقت هابا في الفيديو قائلة: "نحن هنا في المكتب البيضاوي المزيف الخاص ببايدن". وعلى الرغم من تسميتها له بالمكتب البيضاوي، إلا أن الديكور كان يشبه غرفة عادية في البيت وليس المكتب الشهير ذي الشكل الدائري الذي تُعقد فيه الأحداث الرئاسية الكبرى.



وجلست هابا خلف مكتب خشبي داكن، مع خلفية تضم علما أميركيا ولافتة زرقاء وبيضاء تحمل صورة للواجهة الشمالية للبيت . وقالت: "الآن فهمت السبب، الآن أدركت الأمر"، قبل أن تطلب من الشخص الذي خلف الكاميرا أن يلتفت لإظهار المزيد من التفاصيل.



وبعد انتهاء الجولة، عادت الكاميرا إلى هابا، التي علقت بسخرية على فترة حكم بايدن قائلة: "كل ما يمكنني قوله هو أن الإدارة السابقة كانت "فشلا ذريعا".



وتم تجهيز هذه الغرفة المزيفة داخل قاعة بساحة "ساوث كورت" في مبنى أيزنهاور التنفيذي الذي يقع أمام البيت الأبيض، حيث تم تركيب أضواء وبرومبتيرات وكاميرات ومقاعد تشبه تلك الموجودة في المسارح.



كما تضمنت الغرفة نوافذ مزيفة وشاشة رقمية تعرض حديقة الورود في البيت وهي في كامل ازدهارها.



يذكر أن بايدن استخدم نسخة البيت المزيفة في عدة مناسبات، أبرزها عندما تلقى لقاح COVID-19 خلال ذروة حملة التطعيم في البلاد.



ويبدو أن الغرفة التي ظهرت فيه هابا مشابه للغرفة التي استخدمها بايدن خلال اجتماع افتراضي مع قادة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ في حزيران 2022.

I cracked the case! DISGRATZ! pic.twitter.com/1hpRBObEb6 — Alina Habba (@AlinaHabba) March 11, 2025 Advertisement