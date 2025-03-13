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عربي-دولي

الإمارات رحبت باستضافة السعودية محادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

Lebanon 24
13-03-2025 | 02:21
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رحبت دولة الإمارات "باستضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة محادثاتٍ بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية أوكرانيا"، معربة عن أملها في أن "تساهم هذه الخطوة في تخفيف التوترات وإيجاد حل شامل ومستدام للصراع بين روسيا وأوكرانيا".
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وأشادت وزارة الخارجية في بيان أوردته "وام"، "بالجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة، في هذا الصدد"، معربة عن الأمل في أن "تمهد المحادثات الطريق لإنهاء المعاناة، ووقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووضع حد للأزمة الإنسانية".

ودعت إلى "مواصلة مسار السلام وتعزيز الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار"، مؤكدة "أهمية الحوار السلمي كسبيل وحيد لحل النزاعات".
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