الإمارات رحبت باستضافة السعودية محادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

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رحبت دولة الإمارات "باستضافة العربية السعودية الشقيقة محادثاتٍ بين الأميركية وجمهورية أوكرانيا"، معربة عن أملها في أن "تساهم هذه الخطوة في تخفيف التوترات وإيجاد حل شامل ومستدام للصراع بين وأوكرانيا".وأشادت في بيان أوردته "وام"، "بالجهود التي قامت بها العربية السعودية الشقيقة، في هذا الصدد"، معربة عن في أن "تمهد المحادثات الطريق لإنهاء المعاناة، ووقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووضع حد للأزمة الإنسانية".ودعت إلى "مواصلة مسار وتعزيز الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار"، مؤكدة "أهمية الحوار السلمي كسبيل وحيد لحل النزاعات".