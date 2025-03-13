من كورسك.. بوتين بالزي العسكري ولأوّل مرة بزيارة مفاجئة (فيديو)

شعار المرحلة على ما يبدو : إن أردت السلام فاستعد للمزيد من القتال. #بوتين بالزي العسكري، يعقد اجتماعًا في أحد مراكز قيادة الوحدات العسكرية في #كورسك . #أوكرانيا pic.twitter.com/4JZTQlUON7
— Oubenali Mohamed (@OubenMohamed) March 12, 2025
شعار المرحلة على ما يبدو : إن أردت السلام فاستعد للمزيد من القتال. #بوتين بالزي العسكري، يعقد اجتماعًا في أحد مراكز قيادة الوحدات العسكرية في #كورسك . #أوكرانيا pic.twitter.com/4JZTQlUON7
🚨⚡️ غير عادي:
يظهر الرئيس بوتن بالزي العسكري في منطقة كورسك ولأول مرة منذ ثلاثة أعوام! pic.twitter.com/DJRtw0Ie1h
— الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) March 12, 2025
🚨⚡️ غير عادي:
يظهر الرئيس بوتن بالزي العسكري في منطقة كورسك ولأول مرة منذ ثلاثة أعوام! pic.twitter.com/DJRtw0Ie1h