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عربي-دولي

من كورسك.. بوتين بالزي العسكري ولأوّل مرة بزيارة مفاجئة (فيديو)

Lebanon 24
13-03-2025 | 02:25
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أشعل ظهور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مرتديا الزي العسكري، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا مقاطع فيديو وصور للزعيم لحظة الزيارة المفاجئة لمنطقة كورسك.

وقام بوتن بزيارة مفاجئة إلى منطقة كورسك المحتلة في روسيا، الأربعاء، في الوقت الذي يدرس فيه الكرملين اقتراحا أميركيا بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع اقتراب قواته من الورقة الإقليمية الوحيدة التي تملكها أوكرانيا للمساومة.
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ففي مقطع فيديو بثه التلفزيون الروسي الرسمي، ارتدى بوتين زيًا عسكريًا، وقال لقوات خط المواجهة إن هدف موسكو هو "تحرير كورسك بالكامل" في أسرع وقت ممكن، وذلك خلال أول زيارة له إلى المنطقة الغربية منذ التوغل الأوكراني المفاجئ هناك العام الماضي.

وبدا أن زيارة بوتين المُخطط لها بعناية تهدف إلى رفع الروح المعنوية مع تقدم القوات الروسية نحو آخر فلول القوات الأوكرانية داخل روسيا، وذلك بعد يوم من محادثات السلام بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين التي أسفرت عن قبول كييف وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا بدعم أمريكي يشمل خط المواجهة بأكمله. (CNN)

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