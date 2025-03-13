من كورسك.. بوتين بالزي العسكري ولأوّل مرة بزيارة مفاجئة (فيديو)

شعار المرحلة على ما يبدو : إن أردت فاستعد للمزيد من القتال. #بوتين بالزي العسكري، يعقد اجتماعًا في أحد مراكز قيادة الوحدات العسكرية في #كورسك . #أوكرانيا pic.twitter.com/4JZTQlUON7 — Oubenali Mohamed (@OubenMohamed) March 12, 2025 Advertisement

🚨⚡️ غير عادي:



يظهر بوتن بالزي في منطقة كورسك ولأول مرة منذ ثلاثة أعوام! pic.twitter.com/DJRtw0Ie1h — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) March 12, 2025

أشعل ظهور الروسي، مرتديا الزي العسكري، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا مقاطع فيديو وصور للزعيم لحظة الزيارة المفاجئة لمنطقة كورسك.وقام بوتن بزيارة مفاجئة إلى منطقة كورسك المحتلة في روسيا، الأربعاء، في الوقت الذي يدرس فيه الكرملين اقتراحا أميركيا بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع اقتراب قواته من الورقة الوحيدة التي تملكها للمساومة.ففي مقطع فيديو بثه التلفزيون الروسي الرسمي، ارتدى زيًا عسكريًا، وقال لقوات خط المواجهة إن هدف موسكو هو "تحرير كورسك بالكامل" في أسرع وقت ممكن، وذلك خلال أول زيارة له إلى المنطقة الغربية منذ التوغل الأوكراني المفاجئ هناك العام الماضي.وبدا أن زيارة المُخطط لها بعناية تهدف إلى رفع الروح المعنوية مع تقدم القوات الروسية نحو آخر فلول القوات الأوكرانية داخل روسيا، وذلك بعد يوم من محادثات بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين التي أسفرت عن قبول كييف وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا بدعم أمريكي يشمل خط المواجهة بأكمله. (CNN)