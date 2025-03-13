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عربي-دولي

العملية الروسية لطرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك دخلت مرحلتها الأخيرة

Lebanon 24
13-03-2025 | 05:50
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أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن العملية الروسية لطرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك غربي روسيا، دخلت مرحلتها الأخيرة.

وأضاف، اليوم الخميس، أن قيادة مجموعة قوات "الشمال" الروسية، أبلغت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دخول المرحلة النهائية من عملية تحرير مقاطعة كورسك من مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء.
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كما تابع أنه خلال زيارته لأحد مراكز القيادة في منطقة كورسك، استمع بوتين إلى تقارير قائد مجموعة "الشمال" ونائبه حول تقدم العملية والدخول في المرحلة النهائية لتحرير أراضي مقاطعة كورسك من المسلحين.

وكان بوتين قام أمس الأربعاء بزيارة أحد مراكز القيادة في مقاطعة كورسك، مصدرا توجيها عاجلا بالقضاء النهائي على القوات الأوكرانية في المقاطعة في أقرب وقت ممكن وضمان إنشاء منطقة عازلة.

كذلك طلب الرئيس الروسي توجيه كلمات الشكر لجميع العسكريين المشاركين في عملية تحرير المقاطعة، مذكرا أن تصرفات القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب ذات طبيعة إرهابية، وفق تعبيره. (العربية)
 
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