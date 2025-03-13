غارات على دمشق.. هذا ما استهدفته الطائرات الإسرائيليّة

Advertisement

سُمع ظهر اليوم دوي انفجار في مشروع دمر في العاصمة .وأشارت القناة 14 الإسرائيلية إلى أن سلاح الجو هاجم أهدافا في .من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الأهداف التي تمت مهاجمتها في تابعة للجهاد الإسلامي.