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عربي-دولي

غارات على دمشق.. هذا ما استهدفته الطائرات الإسرائيليّة

Lebanon 24
13-03-2025 | 07:15
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سُمع ظهر اليوم دوي انفجار في مشروع دمر في العاصمة دمشق
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وأشارت القناة 14 الإسرائيلية إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافا في دمشق

من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الأهداف التي تمت مهاجمتها في سوريا تابعة للجهاد الإسلامي.
 
وقال مصدر أمني سوري لرويترز إن "غارة إسرائيلية استهدفت شخصية فلسطينية على مشارف دمشق". 
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