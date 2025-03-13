الشرع وقّع الإعلان الدستوريّ... وقصفٌ إسرائيليّ طال دمشق

وقّع السوري أحمد الشرع الإعلان الدستوريّ، إنّ "الإعلان الدستوري مقدمة لطريق والتطوّر".

Advertisement

وأضاف الشرع: "نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا، ونستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".

وأشارت لجنة الإعلان الدستوري السوري إلى أنّ هناك سلطة استثنائية وحيدة بيدّ وهي إعلان الطوارئ".

وقالت: "أكدنا استقلالية القضائية ومنع المحاكم الاستثنائية".

وشدّدت اللجنة على أنّ "لا سلطان على إلا القانون".

وأعلنت عن حلّ المحكمة الدستورية القائمة، وأضافت: "للرئيس الحقّ في تعيين محكمة دستورية جديدة".

وأكّدت اللجنة أنّ "سوريا ملتزمة بالفصل التام بين السلطات"، وقالت "مهدنا الأرضية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية".

ولفتت إلى "إلغاء القوانين الاستثنائية لمحاكم الإرهاب".

وأعلنت أنّ "المرحلة الانتقالية هي 5 سنوات".

قصف على دمشق

وفي سياق منفصل، قصفت طائرات حربيّة إسرائيليّة مشروع دمر في العاصمة دمشق.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية أن "الأهداف التي تمت مهاجمتها في تابعة للجهاد الإسلامي".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّ "مقرّ الجهاد الإسلامي الذي استُهدف في دمشق استُخدم لتخطيط وإدارة نشاطات ضدّ إسرائيل".