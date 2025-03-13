ماذا وراء تراجع ترامب عن خطة تهجير سكان غزة؟

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ذكر "سكاي نيوز"، أنّه في خطوة أثارت الجدل وأعادت رسم علامات الاستفهام حول توجهات الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، أعلن الأميركي دونالد ترامب أن "لا أحد سيُجبر على مغادرة غزة"، وهو ما يبدو متناقضا مع مواقفه السابقة التي ألمح فيها إلى إمكانية تهجير سكان القطاع كجزء من تسوية سياسية.هذا التراجع، إذا كان كذلك، يفتح الباب تساؤلات أساسية: هل هو تحول حقيقي في الموقف الأميركي، أم مجرد تكتيك سياسي يندرج ضمن مناورات ترامب المعتادة للحصول على تنازلات من الفاعلة؟ وهل يتماشى هذا التوجه مع الرؤية الإسرائيلية والإقليمية أم أنه يعكس تباينات بين الحلفاء؟ويرى المستشار في وزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار، أن السياسة الأميركية تحت إدارة ترامب تهدف إلى الضغوط على حماس وقطاع غزة، لكنه يشير أيضا إلى وجود تحول ملحوظ في الموقف تجاه الحركة.ويقول: "هناك توجه متزايد في لدعم فكرة نزع سلاح حماس، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الإسرائيلية طويلة المدى"، مضيفا أن "القمة الأخيرة في القاهرة أبرزت تراجعا في الدعم لحماس، ما يعكس تغيرا جوهريا في رؤية بعض تجاه الملف الفلسطيني".ويضيف أفيتار أن المفاوضات الجارية بين حماس وإسرائيل تشمل التمديد للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار والإفراج عن مختطفين إسرائيليين، لكنه يؤكد أن تصريحات ترامب الأخيرة قد تؤثر على مسار هذه المحادثات، إذ قد تدفع إلى إعادة تقييم استراتيجيتها تجاه غزة.أما عن العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، فيرى أفيتار أنها رغم التنسيق الاستراتيجي العميق، لا تخلو من التباينات التكتيكية. ويقول: "هناك خلافات في وجهات النظر بين الأميركيين والإسرائيليين حول شرعية المفاوضات مع حماس، كما أن المحادثات بين الولايات المتحدة وحماس لم تحقق نجاحًا يذكر حتى الآن".من ناحيته، يرى تحرير صحيفة الشروق عماد الدين حسين، أن تصريحات ترامب الأخيرة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة مواقفه المتناقضة.ويقول: "منذ وصوله إلى البيت الأبيض، لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيقوله ترامب. ففي كانون الثاني الماضي، تحدث عن شراء أو الاستيلاء على غزة، والآن يقول إنه لن يُجبر أحد على مغادرة القطاع. هذا التناقض يعكس أسلوبه في التفاوض، حيث يرفع السقف إلى أقصى حد قبل أن يتراجع لإعطاء انطباع بأنه يقدم تنازلات".ويضيف حسين أن العربية، وعلى رأسها مصر، رحبت بتصريحات ترامب الجديدة لأنها قد تمنع تفاقم الأزمة في المنطقة، لكنها في الوقت نفسه تدرك أن ترامب قد يتراجع عن موقفه في أي لحظة.ويتابع: "ترامب أعرب عن ثقته في تصريحاته بنسبة 98%، لكنه ترك مساحة 2% للتراجع. هذه طريقته في إدارة الملفات الكبرى، كما فعل مع كندا في مفاوضات التجارة، ومع أوروبا في قضايا أخرى. إنه لا يؤمن بالاتفاقيات التقليدية، بل يتعامل مع السياسة كصفقة تجارية بحتة"، يقول حسين.وفي ما يتعلق بالموقف الإسرائيلي، يشير حسين إلى أن الضغط على حماس ليس بالأمر الجديد، بل يمتد لعقود طويلة، لكنه يعتقد أن لا تزال تمضي قدمًا في خطتها لتهجير الفلسطينيين بشكل غير مباشر.ويوضح أنّ "إسرائيل لا تزال تخطط لإنشاء ميناء ومطار يخدمان أهدافها في غزة، وهي تسعى إلى إعادة هيكلة الواقع الديموغرافي في القطاع بما يخدم مصالحها الاستراتيجية"، مشيرًا إلى أن التصريحات الأميركية لن تغير كثيرا من الحقائق على الأرض ما لم تُترجم إلى خطوات ملموسة. (سكاي نيوز)