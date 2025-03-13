Advertisement

عربي-دولي

ضبط أجهزة تجسس إسرائيلية مموهة في مواقع تسليم الأسرى

Lebanon 24
13-03-2025 | 11:48
A-
A+
Doc-P-1332889-638774849203878219.jpg
Doc-P-1332889-638774849203878219.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت منصة أمنية فلسطينية في غزة، عن ارتفاع الجهد الاستخباري الإسرائيلي ضد القطاع، في إطار محاولاته الحصول على معلومات عن الأسرى الإسرائيليين.
Advertisement

وأفادت منصة  "الحارس"، في بيان أورده المركز الفلسطيني للاعلام اليوم، عن "ضبط أجهزة تجسس مموهة بأشكال مختلفة، في مناطق متفرقة، كانت قد شهدت عمليات نشطة للمقاومة، خاصة خلال عمليات تسليم الدفعات السبعة من الأسرى الإسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار".

ونقلت المنصة عن قائد في أمن المقاومة قوله: "وفق التحليل الفني والعملياتي، قدر فنيو أمن المقاومة، أن أجهزة التجسس المضبوطة، تم زرعها من خلال حوامات صغيرة، على غرار حوامة الكواد كابتر، حيث يستغل العدو أوقات الإفطار والسحور وساعات الليل المتأخرة، من أجل تشغيل وتوجيه هذه الحوامات".
ودعت منصة الحارس" الفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما عوائل المقاومين، إلى اليقظة والحذر، واتباع الإجراءات الأمنية اللازمة مثل تمشيط أسطح المنازل والمباني والخيام بشكل دوري، وعدم الحديث في أمور عسكرية وأمنية داخل الأماكن غير الآمنة، والابتعاد عن أي أجسام مشبوهة، وعدم الحديث بجوارها، وإبلاغ الأمن عنها فوراً".

كما أوردت المنصة أن "طائرة كواد كابتر حلقت فوق مأذنة مسجد القسام في مخيم النصيرات بالتزامن مع صلاة العشاء، بهدف جمع المعلومات". (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
عملية تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين الأربعة في خان يونس تمّت دون مراسم وبعيداً عن وسائل الإعلام
lebanon 24
14/03/2025 03:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سيتمّ غدا بالتزامن مع تسليم جثث الرهائن الإسرائيليين
lebanon 24
14/03/2025 03:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ما نوع القنابل التي عرضتها "حماس" خلال تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين؟
lebanon 24
14/03/2025 03:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس تعلن تسليم 4 من جثامين الأسرى الإسرائيليين
lebanon 24
14/03/2025 03:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:04 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:09 | 2025-03-13
18:53 | 2025-03-13
18:31 | 2025-03-13
17:30 | 2025-03-13
17:00 | 2025-03-13
17:00 | 2025-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24