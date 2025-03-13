مجلس سوريا الديمقراطية: الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد

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قال مجلس الديمقراطية، الخميس، إن المرحلة الانتقالية أحمد الشرع "يكرّر ما كان يفعله" بشار الأسد.مجلس الديمقراطية، وهو المظلة السياسية لقوات الديمقراطية "قسد": "الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد فيما يتعلق بالدستور والقوانين".وأضاف: "الدستور السوري للمرحلة الانتقالية غير شرعي ولا يتوافق مع الشرع وقائد قسد".وأوضح أن "إبراز الشريعة في إدارة يأخذ البلاد نحو الفوضى".وسلمت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، الخميس، مسودة الإعلان إلى الشرع.أحد أعضاء اللجنة، خلال تسليم المسودة إلى الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق: "الإعلان ينص على حقوق الرأي والتعبير"، مضيفا "أبقينا على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع".وتابع: "البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.. والتأكيد على التزام بوحدة الأرض والشعب".وأبرز: "المرحلة الانتقالية مدتها 5 سنوات.. وسوريا ملتزمة باستقلال وبالفصل الكامل بين السلطات".وكشف عضو اللجنة أنه تم "ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب".وأردف قائلا: "مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية.. وترك أمر عزل أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب".وكشف أيضا أنه تم العمل "على حل المحكمة الدستورية القائمة"، موضحا أن "اللجنة عملت في فضاء حرية دون تقييد". (سكاي نيوز)