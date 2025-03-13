موسكو ومينسك: مستعدون لاتخاذ إجراءات عسكرية ضد الناتو

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في بيان روسي بيلاروسي مشترك، أعلنت كل من ومينسك أن أفعال في النزاع الأوكراني عدائية وتهدد بنزاع نووي.كما دان اليوم الخميس "الأفعال العدائية للاتحاد الأوروبي ضدنا"، مضيفاً "خطط نشر أسلحة أميركية في تزعزع الاستقرار".وتابع "مستعدون لاتخاذ إجراءات عسكرية ودبلوماسية ردا على الناتو".(العربية)