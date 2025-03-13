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موسكو ومينسك: مستعدون لاتخاذ إجراءات عسكرية ضد الناتو

Lebanon 24
13-03-2025 | 13:40
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في بيان روسي بيلاروسي مشترك، أعلنت كل من موسكو ومينسك أن أفعال الناتو في النزاع الأوكراني عدائية وتهدد بنزاع نووي.
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كما دان البيان اليوم الخميس "الأفعال العدائية للاتحاد الأوروبي ضدنا"، مضيفاً "خطط نشر أسلحة أميركية في أوروبا تزعزع الاستقرار".
وتابع "مستعدون لاتخاذ إجراءات عسكرية ودبلوماسية ردا على الناتو".
(العربية)
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