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عربي-دولي

بالفيديو… تصريح حاسم من زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا عن الإدارة الجديدة

Lebanon 24
13-03-2025 | 13:36
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قال زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، اليوم الخميس، إنه "لا وفاق ولا توافق مع السلطات في دمشق".

وتعهد الهجري، في كلمة له خلال لقائه عددا من الأشخاص، بـ"العمل لما هو مناسب للطائفة الدرزية"، واصفا حكومة دمشق بـ"المتطرفة وهي مطلوبة للعدالة الدولية".

حدين الدروز: "نحن في مرحلة نكون أو لا نكون"، مضيفا "أي تساهل في هذا الأمر لا يمكن أن نقبل به.. وهذا حق من حقوقنا".

وفي تعليقه على أحداث الساحل السوري الأخيرة، قال: "نأسف على أبناء السويداء الذين يبيعون دماء وكرامة أهلهم في الساحل".

ويأتي حديث الهجري بعد يوم من كشف مصادر محلية عن وثيقة تفاهم "ليست نهائية" بين الحكومة السورية وزعيم طائفة الموحدين الدروز، تناولت آلية اندماج محافظة السويداء في مؤسسات الدولة السورية.

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