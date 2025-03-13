بالفيديو… تصريح حاسم من زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا عن الإدارة الجديدة

شيخ عقل في الهجري: في مرحلة نكون أو لا نكون



شيخ عقل في الهجري: سنذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة



شيخ عقل في الهجري: نعمل لمصلحتنا كطائفة



#سوريا #السويداء #دمشق pic.twitter.com/3AyTKyk3kz — Damaspost داماس بوست (@Damaspost2) March 13, 2025 Advertisement

وتعهد الهجري، في كلمة له خلال لقائه عددا من الأشخاص، بـ"العمل لما هو مناسب للطائفة الدرزية"، واصفا حكومة بـ"المتطرفة وهي مطلوبة للعدالة الدولية".حدين الدروز: "نحن في مرحلة نكون أو لا نكون"، مضيفا "أي تساهل في هذا الأمر لا يمكن أن نقبل به.. وهذا حق من حقوقنا".وفي تعليقه على أحداث السوري الأخيرة، قال: "نأسف على أبناء السويداء يبيعون دماء وكرامة أهلهم في الساحل".ويأتي حديث الهجري بعد يوم من كشف مصادر محلية عن وثيقة تفاهم "ليست نهائية" بين الحكومة وزعيم طائفة الموحدين الدروز، تناولت آلية اندماج محافظة السويداء في مؤسسات الدولة .