بالفيديو… تصريح حاسم من زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا عن الإدارة الجديدة

شيخ عقل الدروز في سوريا حكمت الهجري: نحن في مرحلة نكون أو لا نكون
شيخ عقل الدروز في سوريا حكمت الهجري: سنذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة
شيخ عقل الدروز في سوريا حكمت الهجري: نعمل لمصلحتنا كطائفة
#سوريا #السويداء #دمشق pic.twitter.com/3AyTKyk3kz
— Damaspost داماس بوست (@Damaspost2) March 13, 2025
شيخ عقل الدروز في سوريا حكمت الهجري: نحن في مرحلة نكون أو لا نكون
شيخ عقل الدروز في سوريا حكمت الهجري: سنذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة
شيخ عقل الدروز في سوريا حكمت الهجري: نعمل لمصلحتنا كطائفة
#سوريا #السويداء #دمشق pic.twitter.com/3AyTKyk3kz