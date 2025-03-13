الدفاع المدني في غزة اعلن انتشال 48 جثمانا من "مجمع الشفاء"

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أعلن الدفاع المدني في غزة اليوم، أن طواقمه انتشلت 48 جثمانا داخل مجمع الشفاء الطبي الذي كان مرفق طبي في القطاع لكنه استحال خرابا بعد هجمات إسرائيلية متعددة خلال الحرب، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".وقام الدفاع المدني بعمليات انتشال مماثلة في الأسابيع الماضية لإعادة الجثامين إلى عائلاتها متى أمكن التعرف عليها، أو في حال تعذر ذلك، نقلها ودفنها بشكل لائق في مكان آخر.المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل: "قامت طواقمنا اليوم بنقل جثامين 48 شهيدا بينهم 10 لا يزالون مجهولي الهوية، كانوا دفنوا داخل أسوار الشفاء بغزة خلال العدوان".وأوضح بصل أنه "تم التعرف على 38 منهم من قبل العائلات، حيث تم أخذ الجثامين لمواراتها الثرى في مقابر أخرى في غزة وشمال القطاع"، مشيرا إلى "استخراج 10 جثامين مجهولة الهوية جرى تسليمها لدائرة الطب الشرعي بوزارة الصحة بانتظار التعرف عليهم من عائلاتهم وأقاربهم".وأشار بصل الى "لا يزال حوالي 160 جثمانا مدفونا داخل الشفاء، وعملية نقل جثامين الشهداء من داخل أسوار المستشفى ستستمر لعدة أيام". (الوكالة الوطنية)