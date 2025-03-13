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الدفاع المدني في غزة اعلن انتشال 48 جثمانا من "مجمع الشفاء"

Lebanon 24
13-03-2025 | 14:18
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أعلن الدفاع المدني في غزة  اليوم، أن طواقمه انتشلت 48 جثمانا داخل مجمع الشفاء الطبي الذي كان أكبر مرفق طبي في القطاع لكنه استحال خرابا بعد هجمات إسرائيلية متعددة خلال الحرب، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية". 
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وقام الدفاع المدني بعمليات انتشال مماثلة في الأسابيع الماضية لإعادة الجثامين إلى عائلاتها متى أمكن التعرف عليها، أو في حال تعذر ذلك، نقلها ودفنها بشكل لائق في مكان آخر.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل: "قامت طواقمنا اليوم بنقل جثامين 48 شهيدا بينهم 10 لا يزالون مجهولي الهوية، الذين كانوا دفنوا داخل أسوار مستشفى الشفاء بغزة خلال العدوان".

وأوضح بصل أنه "تم التعرف على 38 منهم من قبل العائلات، حيث تم أخذ الجثامين لمواراتها الثرى في مقابر أخرى في مدينة غزة وشمال القطاع"، مشيرا إلى "استخراج 10 جثامين مجهولة الهوية جرى تسليمها لدائرة الطب الشرعي بوزارة الصحة بانتظار التعرف عليهم من عائلاتهم وأقاربهم".

وأشار بصل الى "لا يزال حوالي 160 جثمانا  مدفونا داخل مستشفى الشفاء، وعملية نقل جثامين الشهداء من داخل أسوار المستشفى ستستمر لعدة أيام". (الوكالة الوطنية)
 
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