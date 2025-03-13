تفاصيل مقترح أميركي "محدث" لتمديد الهدنة في غزة

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قدم الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اقتراحا محدثا لإسرائيل وحركة يهدف إلى تمديد الهدنة في غزة لعدة أسابيع، مقابل الإفراج عن المزيد من الرهائن واستئناف المساعدات إلى القطاع، حسب ما أكدت 4 مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" الأميركي.مصدران إن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون الأميركيون إلى كسب الوقت من أجل المفاوضات وتجنب تجدد القتال خلال شهر وعيد الفصح.وانتهت الهدنة في من أذار، وعلى الرغم من أن القتال لم يستأنف، فقد قامت بقطع المساعدات إلى غزة للضغط على من أجل الموافقة على صفقة للإفراج عن المزيد من الرهائن.ولا يزال 59 رهينة محتجزين لدى في غزة، ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون أن 22 منهم ما زالوا على قيد الحياة.يتضمن الاقتراح المحدث الذي قدمه ويتكوف تمديد الهدنة في غزة حتى ما بعد شهر وعيد الفصح، الذي ينتهي في 20 أبريل، كما يشترط استئناف المساعدات إلى القطاع.وبحسب المصادر، فإن الاقتراح يطالب بالإفراج عن 5 رهائن أحياء على الأقل، إلى جانب جثامين 9 رهائن آخرين في اليوم من تمديد الهدنة.وفي المقابل، كان الاقتراح الأميركي الذي قدمه ويتكوف قبل أسبوعين يتضمن الإفراج عن حوالي 10 رهائن أحياء و18 جثة رهينة.ووفقا للاقتراح المحدث، ستستخدم وحماس تمديد وقف إطلاق النار للتفاوض على هدنة طويلة الأمد في غزة.وفي حال تم التوصل إلى طويل الأمد بين الجانبين، يتضمن الاقتراح الإفراج عن باقي الرهائن في اليوم الأخير من الهدنة الممتدة، قبيل التوصل إلى هدنة طويلة الأمد.قال مطلع إن قدمت ردا إيجابيا على الاقتراح. وأضاف أن الوسطاء القطريين والمصريين التقوا مساء الأربعاء مع مسؤولي في الدوحة، حيث قدموا لهم الاقتراح المحدث.وتشير المصادر إلى أن الوسطاء ينتظرون الآن رد على هذا الاقتراح. (سكاي نيوز)